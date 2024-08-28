Galatasaray'ın Hisse Kaybı: Şampiyonlar Ligi'ne Veda

Galatasaray'ın Borsa Değerindeki Büyük Düşüş

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre takımı Young Boys'a elenen Galatasaray, borsa piyasasında da ciddi bir darbe aldı. Sarı-kırmızılı ekibin hisseleri, bu mağlubiyet sonrasında %9'dan fazla bir kayıpla işlem gördü.

Şampiyonlar Ligi'nde Elde Edilemeyen Gelir

Galatasaray, Young Boys'a karşı oynadığı iki maçta toplamda 3-2 ve 1-0'lık skorlarla elenerek, bu süreçteki kayıplarını hisse fiyatlarına yansıttı. Dün 8,41 liradan kapanış yapan Galatasaray Sportif AŞ'nin hisseleri, sabah saatlerinde %9,04'lük bir düşüşle 7,65 liraya geriledi.

Analistler, bu kaybın, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden elde edeceği geliri alamayacak olmasının etkili olduğunu belirttiler. Şampiyonlar Ligi'ne katılım bedeli 18 milyon 620 bin avro, yayın gelirleri ise 9 milyon avro olarak tahmin ediliyordu. Bu organizasyonda toplam 8 maçta kazanılan galibiyet başına 2,1 milyon avro, beraberlik için ise 700 bin avro olacağı düşünülüyordu. Bu durum, Galatasaray'ın en az 27,6 milyon avro gelir kaybı yaşamasına neden oldu.

Fenerbahçe'nin Hisse Artışı

Diğer yandan, Fenerbahçe, Ferdi Erenay Kadıoğlu'nun 30 milyon avro bedelle İngiltere'nin Brighton takımına transfer olduğunu açıkladı. Fenerbahçe'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki (KAP) açıklamasına göre, kulüp ek olarak 5 milyon avroya kadar başarı bonusu ve sonraki satıştan %10 pay alacak.

Borsa İstanbul'da işlem gören Fenerbahçe hisseleri, bu gelişme ile %2,3 değer kazanarak 140 liraya yükseldi. Beşiktaş Futbol Yatırımları’nın hisseleri %3,15 artarken, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği’nin hisseleri %3,24 değer kaybetti.