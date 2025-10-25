GAPAS'ta Mustafa Kemal Şahin Yönetim Kurulu Başkanı Seçildi (2025-2028)

GAPAS'ın 2'nci olağan genel kurulunda Hans Müller Emlak Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Şahin, 2025-2028 dönemi yönetim kurulu başkanı seçildi; Ali Gürışık denetim kurulu başkanı oldu.

Yayın Tarihi: 25.10.2025 13:38
Güncelleme Tarihi: 25.10.2025 13:38
GAPAS'ta Mustafa Kemal Şahin Yönetim Kurulu Başkanı Seçildi (2025-2028)

GAPAS Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Şahin Seçildi

Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği'nin (GAPAS) 2'nci olağan genel kurul toplantısında Hans Müller Emlak Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Şahin yönetim kurulu başkanı seçildi.

2025-2028 dönemi planlandı

Dernekten yapılan açıklamaya göre, genel kurulda 2025-2028 dönemi için çalışma programı belirlendi ve yeni yetkili kurullar oluşturuldu.

Genel kurulda değerlendirmeler

Dernek merkezinde bir araya gelen üyeler, hem geçmiş dönemde gerçekleştirilen faaliyetleri istişare etti hem de GAPAS’ın 2025-2028 döneminde alacağı aksiyonlara ilişkin görüş ve önerilerini paylaştı.

Geçmiş dönem raporu sunuldu

Derneğin kurulduğu 15 Mayıs 2020 tarihinden bu yana yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüten İsmail Özcan, önceki genel kuruldan bu yana yapılan faaliyetleri içeren raporu ve mali durumu üyelerle paylaştı.

Seçimler ve onay

Olağan genel kurul toplantısında önceki dönem görev alan yönetim ve denetim kurulları oybirliğiyle ibra edildi. Aynı toplantıda 2025-2028 dönemi için yeni yönetim ve denetim kurulları seçildi.

Gelecek 3 yıl için GAPAS’ın yönetim kurulu başkanlığına Hans Müller Emlak Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Şahin, denetim kurulu başkanlığına Ali Gürışık getirildi.

Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği'nin (GAPAS) 2'nci olağan genel kurul...

Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği'nin (GAPAS) 2'nci olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulu başkanlığına Hans Müller Emlak Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Şahin (sağda) seçildi.

İLGİLİ HABERLER

İŞKUR Gençlik Programı 2025 Kura Sonuçları ve Üniversite İsim Listeleri

İŞKUR'da Son Gün: 24 Ekim 2025 Hibe Başvuruları

28-29 Ekim Kargolar Açık mı? PTT, MNG, Aras ve Diğerlerinin Mesai Saatleri

11. Yargı Paketi Son Durum: Meclis'e Geldi mi? 'Af' Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Star Legend Bodrum'a 271 Yolcu Getirdi
2
GAPAS'ta Mustafa Kemal Şahin Yönetim Kurulu Başkanı Seçildi (2025-2028)
3
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, 126,7 Milyon Liralık Cezaya İmza Attı
4
Karpowership: Türk enerjisi Afrika'nın kalkınmasına güç veriyor
5
İklim Ağı: 2035 Hedefi Emisyonları Bugünden Azaltacak Şekilde Belirensin
6
Borsa İstanbul'da Sert Düşüş: BIST 100 Endeksi Gün Sonunu Kayıpla Tamamladı

29 Ekim 2025'te Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Bursa Kararı

Anadolu Vakfı Burs Sonuçları Aralık'ta: 3 Büyük Şehirde 5.500 TL, Diğerlerinde 4.500 TL

Hurda Teşviki Geliyor: 25 Yaş, ÖTV İndirimi ve 12 Yerli Model

TOKİ'den 500 Bin Sosyal Konut: Başvuru, Gelir ve Fiyat Şartları

28-29 Ekim Kargolar Açık mı? PTT, MNG, Aras ve Diğerlerinin Mesai Saatleri

2026 ÖSYM Sınav Takvimi Açıklandı mı? KPSS 2026 Başvuru Tarihleri

İŞKUR'da Son Gün: 24 Ekim 2025 Hibe Başvuruları

İŞKUR Gençlik Programı 2025 Kura Sonuçları ve Üniversite İsim Listeleri

11. Yargı Paketi Son Durum: Meclis'e Geldi mi? 'Af' Yok

23 Ekim 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Programı — Fenerbahçe & Samsunspor

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi