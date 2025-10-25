GAPAS'ta Mustafa Kemal Şahin Yönetim Kurulu Başkanı Seçildi (2025-2028)

GAPAS Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Şahin Seçildi

Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği'nin (GAPAS) 2'nci olağan genel kurul toplantısında Hans Müller Emlak Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Şahin yönetim kurulu başkanı seçildi.

2025-2028 dönemi planlandı

Dernekten yapılan açıklamaya göre, genel kurulda 2025-2028 dönemi için çalışma programı belirlendi ve yeni yetkili kurullar oluşturuldu.

Genel kurulda değerlendirmeler

Dernek merkezinde bir araya gelen üyeler, hem geçmiş dönemde gerçekleştirilen faaliyetleri istişare etti hem de GAPAS’ın 2025-2028 döneminde alacağı aksiyonlara ilişkin görüş ve önerilerini paylaştı.

Geçmiş dönem raporu sunuldu

Derneğin kurulduğu 15 Mayıs 2020 tarihinden bu yana yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüten İsmail Özcan, önceki genel kuruldan bu yana yapılan faaliyetleri içeren raporu ve mali durumu üyelerle paylaştı.

Seçimler ve onay

Olağan genel kurul toplantısında önceki dönem görev alan yönetim ve denetim kurulları oybirliğiyle ibra edildi. Aynı toplantıda 2025-2028 dönemi için yeni yönetim ve denetim kurulları seçildi.

Gelecek 3 yıl için GAPAS’ın yönetim kurulu başkanlığına Hans Müller Emlak Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Şahin, denetim kurulu başkanlığına Ali Gürışık getirildi.

