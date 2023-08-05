Garanti Bankası bombayı patlattı! Bu aya özel emekliye maaşa ek 8500 TL nakit ödeme müjdesi çıktı

Garanti Bankası, emeklilere umut ışığı olacak şekilde emmuz zammı beklentilerini karşılamayan durumu promosyonlarla desteklemeye karar verdi. Vatandaşların yanında olan özel bankalardan biri olan Garanti BBVA, emekli promosyon kampanyasını güncelledi ve emeklilere heyecan verici fırsatlar sunuyor. Güncellenen kampanya ile emekli vatandaşlara duyurulan promosyon miktarları oldukça cazip.

Garanti BBVA, SGK'dan düzenli maaş alan herkese promosyon ödemesi sunuyor, bunun yanı sıra dul ve yetimler de dahil olmak üzere emeklilere promosyon desteği sağlıyor. Bireysel emeklilik yoluyla emekli olanlara da emeklilik promosyonu veriliyor. Ağustos sonuna kadar sürecek kampanya kapsamında, maaş taşıma işlemi gerçekleştiren emekliler yüksek promosyonlardan faydalanabiliyor. Ancak, en az 3 yıl boyunca bankada kalmayı taahhüt etmeleri gerekmektedir.

GARANTİ BANKASI PROMOSYON MİKTARLARI





Garanti Bankası, maaşlara özel promosyon miktarlarını açıkladı:

3.500 Lira'ya kadar maaş alanlara 4.500 Lira,

7.500 Lira'ya kadar maaş alanlara 5.250 Lira,

10.000 Lira'ya kadar maaş alanlara 6.750 Lira,

10.000 Lira üzeri maaş alan emeklilere ise 7.500 Lira promosyon ödemesi verilecek.

Bunun yanı sıra Garanti BBVA, bonus kredi kartı avantajıyla da dikkat çekiyor. Bonus kredi kartı kullanıcılarına minimum 500 Lira harcama yapmaları halinde 1.000 Lira'lık ekstra promosyon veriliyor. Toplamda emeklilere 8.500 Lira'ya varan ödeme sağlanıyor.