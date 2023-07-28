Garanti Bankası emeklileri memnun edecek kampanyayı başlattı! Başvuran bu parayı cebine koyuyor

Bankaların emekli promosyon yarışları devam ediyor. Garanti BBVA güncel emekli promosyon tutarlarını açıkladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EMEKLİLER GARANTİ BBVA'YA KOŞACAK

Son dönemlerde emekli vatandaşlar en yüksek promosyon ödemesi yapan bankayı araştırmaya devam ediyor. Garanti BBVA güncel promosyon tutarlarını duyurdu. Emekli promosyonlarından faydalanmak için emekli maaşının bankaya taşınması ve 3 sene bankada kalma taahhüdü verilmesi gerekiyor.





Kampanya 31 Temmuz tarihine kadar geçerli olacak. Maaş baremlerine göre 3 bin 500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 4 bin 500 TL, 3 bin 500 TL ve 7 bin 500 TL arasında emekli maaşı alanlara 5 bin 250 TL, 7 bin 500 TL ve 10 bin TL arasında emekli maaşı alanlara 6 bin 750 TL ve 10 bin TL ve üstü emekli maaşı alanlara 7 bin 500 TL promosyon ödemesi yapılacak. Emekli maaşını bankaya taşıdıktan sonra ilk tam maaşın yatmasının ardından promosyon tutarları müşterinin hesabına yansıtılır. Garanti BBVA maaş taşıma işlemleri tamamlandıktan sonra taahhüt süresi bitmeden banka değişikliğine izin verilmez.