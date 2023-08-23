  1. Anasayfa

  2. Ekonomi

  3. Finans

  4. Garanti Bankası emekliye 17.500 TL ödemeye onay mührünü bastı! Kampanyayı kaçıran dizlerini dövecek

Garanti Bankası emekliye 17.500 TL ödemeye onay mührünü bastı! Kampanyayı kaçıran dizlerini dövecek

Yayınlanma:
Garanti Bankası emekliye 17.500 TL ödemeye onay mührünü bastı! Kampanyayı kaçıran dizlerini dövecek
Garanti Bankası'ndan emeklilere müjde! Özel sektör emeklileri ne kadar promosyon alacak? Kaçırmamak için hemen başvurun. Detaylar haberimizde...

Garanti Bankası, emeklilere yönelik özel bir promosyon kampanyasıyla gündeme geldi. Ağustos ayının başlamasıyla beraber duyurulan kampanya, emeklilere maddi destek sağlamayı hedefliyor. Banka, emeklilere özel olarak sunulan bu promosyonla dikkatleri üzerine çekiyor.

Yapılan duyuruya göre, Garanti Bankası emeklilere özel olarak Ağustos ayına özel bir promosyon sunuyor. Bu kampanya kapsamında emeklilere 17.500 TL ek ödeme yapılacak. Kampanya, 31 Ağustos tarihine kadar geçerli olacak ve SSK'lı emeklilerin ilk maaş alma tarihinden itibaren ödemeler gerçekleştirilecek. Özel bankaların belirlediği kriterleri karşılayan emeklilere ödemelerin, başvurunun ardından 3 gün içinde hesaplara yatırılacağı belirtiliyor.

garanti bankası

Diğer önemli bankaların da emeklilere yönelik promosyon kampanyaları düzenlediği göz önünde bulundurulursa, Garanti Bankası'nın bu hamlesi rekabetin yüksek olduğu finans sektöründe dikkat çekiyor. Akbank, 10.000 TL'ye kadar promosyon ve 3.000 TL chip para fırsatı sunarken, Garanti BBVA da yüksek promosyonun yanı sıra Bonus Kart kullanıcılarına özel avantajlar sunuyor. Ayrıca, Yapı Kredi Bankası da emeklilere 3 yıl boyunca bankada kalma taahhüdü karşılığında 9.000 TL nakit promosyon sağlıyor.

Bu kampanyalar, emeklilere maddi sıkıntılarla başa çıkma konusunda önemli bir destek sağlamayı amaçlıyor. Artan zamlar ve ekonomik zorluklarla boğuşan emekliler için bu tür kampanyalar, bir nefes alma fırsatı sunuyor. Garanti Bankası'nın 17.500 TL'lik promosyonu da bu çerçevede emeklilere önemli bir katkı sağlayacak gibi görünüyor.

Ekonomi
Çocuğu ilkokul, ortaokul, liseye gidenlere 1 yıl maaş gibi yardım! 3700 TL çocuk yardımı şartları açıklandı
Çocuğu ilkokul, ortaokul, liseye gidenlere 1 yıl maaş gibi yardım! 3700 TL çocuk yardımı şartları açıklandı
Ekim zammı erken ifşalandı! SGK uzmanı kuruşu kuruşuna yeni emekli maaşlarını hesapladı
Ekim zammı erken ifşalandı! SGK uzmanı kuruşu kuruşuna yeni emekli maaşlarını hesapladı
Hiç evi olmayana bedava faizli konut kredisi! 1,20 orana 15 yıl vade bayram ettirecek
Hiç evi olmayana bedava faizli konut kredisi! 1,20 orana 15 yıl vade bayram ettirecek
Emeklilerin nakit derdi mazide kalacak! 4A 4B 4C'liye o bankadan 20.000 TL!
Emeklilerin nakit derdi mazide kalacak! 4A 4B 4C'liye o bankadan 20.000 TL!
Acilen para lazım diyene İş Bankası'ndan 35.000 TL! 5 saniyede başvurun ertesi gün alın
Acilen para lazım diyene İş Bankası'ndan 35.000 TL! 5 saniyede başvurun ertesi gün alın
Dar gelirliye her ay vatandaşlık maaşı! Bu şartları sağlayan herkese tıkır tıkır ödenecek
Dar gelirliye her ay vatandaşlık maaşı! Bu şartları sağlayan herkese tıkır tıkır ödenecek
Altın biriktirenlere kritik uyarı! Uzman isimlerden yeni yatırım rotası
Altın biriktirenlere kritik uyarı! Uzman isimlerden yeni yatırım rotası