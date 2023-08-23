Garanti Bankası emekliye 17.500 TL ödemeye onay mührünü bastı! Kampanyayı kaçıran dizlerini dövecek

Garanti Bankası, emeklilere yönelik özel bir promosyon kampanyasıyla gündeme geldi. Ağustos ayının başlamasıyla beraber duyurulan kampanya, emeklilere maddi destek sağlamayı hedefliyor. Banka, emeklilere özel olarak sunulan bu promosyonla dikkatleri üzerine çekiyor.

Yapılan duyuruya göre, Garanti Bankası emeklilere özel olarak Ağustos ayına özel bir promosyon sunuyor. Bu kampanya kapsamında emeklilere 17.500 TL ek ödeme yapılacak. Kampanya, 31 Ağustos tarihine kadar geçerli olacak ve SSK'lı emeklilerin ilk maaş alma tarihinden itibaren ödemeler gerçekleştirilecek. Özel bankaların belirlediği kriterleri karşılayan emeklilere ödemelerin, başvurunun ardından 3 gün içinde hesaplara yatırılacağı belirtiliyor.





Diğer önemli bankaların da emeklilere yönelik promosyon kampanyaları düzenlediği göz önünde bulundurulursa, Garanti Bankası'nın bu hamlesi rekabetin yüksek olduğu finans sektöründe dikkat çekiyor. Akbank, 10.000 TL'ye kadar promosyon ve 3.000 TL chip para fırsatı sunarken, Garanti BBVA da yüksek promosyonun yanı sıra Bonus Kart kullanıcılarına özel avantajlar sunuyor. Ayrıca, Yapı Kredi Bankası da emeklilere 3 yıl boyunca bankada kalma taahhüdü karşılığında 9.000 TL nakit promosyon sağlıyor.

Bu kampanyalar, emeklilere maddi sıkıntılarla başa çıkma konusunda önemli bir destek sağlamayı amaçlıyor. Artan zamlar ve ekonomik zorluklarla boğuşan emekliler için bu tür kampanyalar, bir nefes alma fırsatı sunuyor. Garanti Bankası'nın 17.500 TL'lik promosyonu da bu çerçevede emeklilere önemli bir katkı sağlayacak gibi görünüyor.