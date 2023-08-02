Garanti Bankası kadınlara destek çıktı! Başvuran kadınlar ücretsiz alabilecek!

Türkiye'nin önde gelen bankalarından bir tanesi olan Garanti BBVA, kadınlara yönelik finansal okuryazarlıklarını geliştirmek ve iş hayatlarında daha aktif rol oynamalarını sağlamak amacıyla Kadın Sorumluluk Programı'nı hayata geçirdi. Program, kadınların bütçelerini etkin yönetmelerine ve mali hayatlarını güçlendirmelerine yardımcı olmak amacıyla ücretsiz olarak sunulmaktadır.

Bu kurs sayesinde katılımcılar bütçe yönetiminin yanı sıra tasarruf ve yatırım konularında bilgi sahibi olacaklardır. Ayrıca finansal planlamayla beraber borç yönetimi şeklinde bilgiler edinerek finansal hayatınızı daha verimli yönetebileceksiniz.





Nasıl katılabilirim?

'Hesabını Bilen Kadınlar' adı verilen programa katılım sağlamak için Garanti BBVA'nın müşterisi olmanız yeterli. Garanti BBVA'ya ait mobil uygulamasını indir, anında müşteri ol ve eğitimlere katıl. Bu programın ücretsiz olduğunu ve ek harcama veya yatırım gerektirmediğini unutmamak önemlidir.

"Kurs programı detayları"

Garanti BBVA tarafından hazırlanan ve Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği'yle (FODER) ortaklaşa sunduğu kurs programı, çok çeşitli finansal konuları içeriyor. Ders programında yer alan bazı ana başlıklar aşağıda listelenmiştir.