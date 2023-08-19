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Garanti Bankası yine yüzleri güldürdü: 1000 TL ödeme için Ağustos bitmeden başvurun

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Garanti Bankası yine yüzleri güldürdü: 1000 TL ödeme için Ağustos bitmeden başvurun
Son dönemlerde bankalar sık sık müşterilerine özel kampanya düzenlemeye devam ediyor. Garanti Bankası müjdeyi verdi! Tüm detaylar haberimizde.

Garanti Bankası müşterilerinin yüzünü güldürecek haberleri verdi! 1000 TL ödeme yapılacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

GARANTİ BANKASI 1000 TL ÖDEMELERİ BAŞLADI

Garanti BBVA tarafından yapılan son duyurulara göre kredi kartı müşterileri 1000 TL harcamalarına 1000 TL bonus kazanacak. Garanti BBVA kampanyası 1 Ağustos tarihinde başladı ve 31 Ağustos tarihine kadar devam edecek. Bu tarihler arasında dijital kanallardan banka müşterisi olan ve kredi kartı başvurusu yapan müşteriler 20 Eylül tarihine kadar tek seferde 1000 TL ve üstü harcama yaparsa 1000 TL bonus hediyesi verilecek. 

garanti bbva 1000 tl bonus kampanyası başladı

Kampanyaya katılım için Bonus kredi kartı, Money Bonus kredi kartı başvurusu yapmak gerekiyor. Başvurular mobil uygulama, internet bankacılığı üzerinden yapılabilecek. Bonus Flexi, Flexi, Ticari kart, Bonus Genç kart Paracard Bonus kartlar kampanyaya dahil olmayacak. Kampanya şartlarını yerine getiren müşteriler 27 Eylül ve 27 Ekim tarihleri arasında kazandıkları bonusları harcayabilecek. 31 Ağustos tarihine kadar banka müşterisi olan ve kredi kartı başvurusu olumlu sonuçlanan müşteriler için düzenlenen 1000 TL bonus kampanyası müşterilerin yoğun ilgisine uğrarken cepleri de rahatlatmaya devam ediyor. 

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