Garanti Bankası'nda hesabı olanlar paraya para demeyecek! Tüm dertleri bitiren kampanya açıklandı!

Garanti Bankası müşterilerine ilaç gibi gelecek bir kampanya başlattı! Nakit ihtiyaçlarınızı bununla karşılayacaksınız! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

GARANTİ BANKASI BÜYÜK KAMPANYA BAŞLATTI

Garanti Bankası nakit ihtiyacı olan müşterilerine ilaç gibi gelecek yeni bir kampanya başlattı. Kampanyaya göre faizsiz 25 bin TL ve 35 bin TL arasında kredi sunulacak.





Garanti BBVA müşterileri için düzenlenen kampanyada başvurusu onaylanan müşterilere 3, 6, 12 ay vade seçenekleri sunulacak. Kampanya kapsamında müşteriler hem nakit ihtiyaçlarını karşılayabilecek hem de rahat şekilde taksitlerini ödeyebilecek. Garanti Bankası faizsiz kredi başvuruları mobil uygulama ve banka şubeleri üzerinden kolaylıkla yapılabilecek.