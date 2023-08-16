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Garanti Bankası’ndan görülmemiş fırsat: 1.500 TL ödemeler başladı! Fırsatı kaçıran çok üzülür

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Garanti Bankası’ndan görülmemiş fırsat: 1.500 TL ödemeler başladı! Fırsatı kaçıran çok üzülür
Garanti Bankası müşterilerinin yüzünü güldürecek haberleri verdi! Başvuru yapan herkese 1.500 TL ödene yapılacak. Tüm detaylar haberimizde.

Son dönemlerde nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bankaların kampanyalarını yakından takip ediyor. Garanti Bankası kampanyası ilaç gibi gelecek! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. 

GARANTİ BANKASI 1.500 TL KAMPANYASI

Garanti Bankası nakit ihtiyacı olan müşterilerine müjdeli haberi verdi. Son dönemlerde kredi kartı kullanımlarının artmasıyla birlikte vatandaşlara da sık sık harcama kampanyaları düzenleniyor. Garanti Bankası 1 Ağustos ve 31 Ağustos tarihleri arasında Vestel marka üye iş yerlerinden alışveriş yapan müşterilerine 1.500 TL ödeme yapacak. 

garanti bankası 1500 tl kampanyası başladı

Garanti BBVA bireysel alışveriş kredisi kullanan müşterilerine 1000 TL kredi kartı başvurusu yapan müşterilerine ise 1500 TL verecek. Kazanılan bonuslar 18 Eylül tarihine kadar kartlara yüklenecek. Kampanyadan faydalanmak için kart başvurularının 31 Ağustos tarihine kadar yapılmış olması ve ilk alışverişlerin 14 Eylül tarihinden önce yapılmış olması gerekiyor. Bonus fleksi kart, ticari kart, genç kart, para kart kampanyaya dahil edilmeyecek.

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