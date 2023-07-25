Garanti Bankası'ndan kadınlara tam destek! Hemen başvuran toplu parasını şak diye alacak

Türkiye'nin önde gelen bankalarından Garanti BBVA, kadınları desteklemeye yönelik önemli bir projeye imza atıyor. "Hesabını Bilen Kadınlar" adını taşıyan bu proje, ev hanımı olan çalışan kadınların emeklerini kazanca dönüştürmelerini hedefliyor. Banka, kadınların ekonomik hayata aktif katılımlarını teşvik ederek istihdama katılmalarını destekleyecek çeşitli faaliyetlerle projeyi zenginleştirmeyi amaçlıyor.



PROJE DETAYLARI

Garanti BBVA'nın Genel Müdürü Recep Baştuğ, projenin amacını vurgularken, kadınları destekleyerek ilerleyen süreçlerde kendi emeklerini ekonomiye kazandırmalarına yardımcı olacaklarını belirtti. Bu çerçevede "Hesabını Bilen Kadınlar" programıyla kadınların potansiyellerini keşfetmelerine olanak tanıyacaklarını açıkladı.

Program kapsamında kadınlar, temel finansal konularda eğitim alma ve kendi ekonomilerini yönetme imkanına sahip olacaklar. Ayrıca Garanti BBVA, Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER) ile Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) ile işbirliği yaparak projeyi daha güçlü bir altyapıya taşıyacak.

Bu önemli adımın, kadınların toplumsal ve ekonomik katılımlarını artırarak güçlenmelerine ve ekonomik bağımsızlıklarını kazanmalarına katkı sağlaması bekleniyor. Garanti BBVA Bankası'nın bu projesi, kadınların potansiyellerini keşfetmelerine ve ekonomiye aktif katılımlarına destek olacak, toplumsal kalkınmaya önemli bir katkı sunacak.

Garanti BBVA Bankası, müşteri odaklı, etik değerlere ve toplumsal sorumluluk ilkelerine bağlı, sürdürülebilirlik ve inovasyona önem veren bir politika izlemektedir. Müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmayı hedefleyen banka, çeşitli finansal ürün ve hizmetlerle müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun çözümler sunar. Aynı zamanda teknolojiyi etkin bir şekilde kullanarak dijital bankacılık alanında öncü rol oynar.

Garanti BBVA, çalışanlarının katılımını ve fikirlerini önemser, çeşitliliğe değer verir ve adil işe alım ve terfi süreçleri ile iş yerinde eşitlik sağlamaya özen gösterir. Sosyal ve çevresel sorumluluk bilinciyle hareket eden banka, topluma ve çevreye olumlu katkılar sağlamak için çeşitli sosyal projelere ve sürdürülebilirlik çalışmalarına destek verir.