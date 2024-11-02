Garanti BBVA, Kadın Girişimcisi Yarışması Başvurularını Alıyor

Garanti BBVA, Kadın Girişimcileri Destekliyor

Garanti BBVA, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ve Ekonomist dergisi ile iş birliği içerisinde düzenlenen "Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması" için başvuruları kabul etmeye başladı.

Son Başvuru Tarihi 15 Kasım

Bankanın yaptığı açıklamaya göre, yarışmaya katılmak isteyen kadın girişimcilerin başvurularını 15 Kasım'a kadar iletmeleri gerekmektedir. Ödül kazanacak girişimcilerin isimleri ise Şubat 2025'te düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak.

Yarışmanın Ödülleri

Bu yıl 18. kez gerçekleştirilecek olan yarışmada, "Türkiye’nin Kadın Girişimcisi" unvanını kazanan girişimciye 250 bin lira ödül verilecek. Ayrıca, diğer kategorilerdeki kazananlara da 200 bin lira ödül sunulacak:

Türkiye'nin Yöresinde Sürdürülebilir Fark Yaratan Kadın Girişimcisi

Türkiye'nin Teknolojide Gelecek Vadeden Kadın Girişimcisi

Türkiye'nin Kadın Sosyal Etki Girişimcisi

Türkiye'nin Kadın Kooperatifi

Bu yarışma, kadın girişimcilerin desteklenmesi ve toplumda daha fazla yer bulmaları amacıyla önemli bir fırsat sunmaktadır.