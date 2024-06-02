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Garanti BBVA sadece bu kişilere 10.000 TL veriyor! Kimliğiyle şubeye giden herkes cebinde dolu çıkıyor

Garanti BBVA, acil finansal ihtiyaçlarınızı karşılamak için cazip bir teklif ortaya koyuyor. T.C. Kimlik Numarası ile, gelir belgesi göstermeksizin 10.000 Türk Lirası'na varan kredi fırsatlarından yararlanabilirsiniz. Garanti BBVA'nın 10 bin TL'lik kredi için aradığı koşullar nelerdir ve başvuru süreci nasıl işler? İşte ayrıntılar...

Yayın Tarihi: 02.06.2024 08:27
Güncelleme Tarihi: 02.06.2024 08:27
Garanti BBVA sadece bu kişilere 10.000 TL veriyor! Kimliğiyle şubeye giden herkes cebinde dolu çıkıyor

Garanti BBVA, acil finansman ihtiyaçları için çabuk ve kolay çözümler sağlayarak dikkat çekiyor. T.C. Kimlik Numarası ile, gelir belgesi gerektirmeyen 10.000 TL'lik kredi imkanıyla, nakit ihtiyaçlarınıza hızla yanıt vermek için hizmetinizde. Gelir belgesi istemeden yapılan başvurular, evrak toplama sürecini basitleştirerek işlemlerinizi hızlandırıyor.

Garanti BBVA'dan 10 Bin TL'lik Krediye Başvuru Koşulları

Garanti BBVA'nın 10 bin TL'lik kredi teklifi için başvurmadan önce yerine getirmeniz gereken bazı önemli koşullar bulunmaktadır. İşte o koşullar:

  •   T.C. Kimlik Numarası (TCKN): Geçerli bir T.C. Kimlik Numarası ile başvuru yapmanız şarttır.
  •   Yaş Sınırı: Krediye başvurabilmek için en az 18 yaşında olmanız gerekiyor.
  •   Kredi Puanı: Başvurunuzun kabul edilmesi için yeterli kredi puanına sahip olmanız beklenir. Garanti BBVA, kredi puanınızı inceleyerek başvurunuzu değerlendirecektir.

Garanti BBVA

Garanti BBVA Gelir Belgesiz Kredi Başvurusu Yapma Adımları

Garanti BBVA ile 10 bin TL'lik krediye başvurmak son derece kolay ve hızlıdır. Başvuru süreci şu adımlardan oluşmaktadır:

  •   Mobil ve Online Bankacılık: Garanti BBVA'nın mobil uygulaması veya web sitesi üzerinden kredi başvurusu yapmak son derece kolaydır. Giriş yaptıktan sonra kredi bölümüne gidip istenen bilgileri doldurarak başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.
  •   Şubeden Başvuru: Garanti BBVA'nın herhangi bir şubesine giderek de kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Bunun için yanınızda T.C. Kimlik Kartınızın olması yeterli olacaktır.
  •   SMS Başvurusu: Bir SMS göndererek de kredi başvurusu yapabilirsiniz. TCKN'nizi ve istediğiniz kredi miktarını içeren bir mesajla başvurunuzu hızlıca yapın ve ön onay alın.

Kredi Onay Süreci ve Erişim

Başvurunuz Garanti BBVA tarafından incelendikten sonra, eğer uygun görülürse, kredi miktarınız belirlediğiniz banka hesabına aktarılacaktır. TCKN ile başvurulan 10.000 TL'ye kadar olan gelir belgesiz kredi ile acil nakit ihtiyacınızı hemen giderebilirsiniz.

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