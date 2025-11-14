Garanti BBVA Sardis Ödülleri’nde 7 Ödülle Öne Çıktı

Garanti BBVA Sardis Ödülleri'nde 7 ödülle ödüllendirildi

Garanti BBVA, finans ve teknoloji dünyasının prestijli organizasyonlarından Sardis Ödüllerinde bu yıl da dikkat çeken bir başarı elde etti. Banka; üreticilik, inovasyon, girişimcilik, teknoloji ve sosyal etki alanlarında toplam 7 ödül kazandı.

Genel değerlendirme

Jürinin değerlendirmesinde Garanti BBVA’nın müşteri odaklı yaklaşımı, yenilikçi ürünleri ve topluma değer katma vizyonu ön plana çıktı. Banka, farklı kategorilerde 4 altın ve 3 gümüş ödül ile ödül listesinin önemli bir bölümünü aldı.

Üreticilik ve marka deneyimi: 3 ödül

Üreticilik kategorisinde bankanın projeleri üç ayrı ödülle taçlandı. 19 Mayıs Gençlik ve Atatürk’ü Anma Bayramı kapsamında, Atatürk’ün sevdiği şarkıları sevilen sanatçıların sesinden dinleyiciyle buluşturan "Şarkılarda Sen" filmi, En İyi Özel Gün Filmi dalında altın ödül kazandı.

Aynı kategoride yer alan "Garanti BBVA’lıyız, Birlikte Yaparız!" kampanyası En İyi Entegre Kampanya dalında altın ödül alırken, ‘Ada ile Dijital Günlük’ projesi En İyi Dijital Fikirler dalında gümüş ödülle ödüllendirildi.

İnovasyon ve toplumsal etki: Altın başarılar

İnovasyon kategorisinde ‘Bonus Platinum Dinamik’ projesi, Bankalar kategorisinde altın ödül aldı. Bankanın eğitim alanındaki katkısı ise, kurucusu ve daimi destekçisi olduğu Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) ile katıldığı Toplumsal Sosyal Sorumluluk kategorisinde altın ödül olarak tescillendi.

Garanti BBVA Kripto’ya çifte başarı

Garanti BBVA Kripto, Dijital (Kripto) Varlık Platformları başlığı altında değerlendirilen projeler arasında hem Teknolojinin Yenilikçi Kullanımı hem de Girişimcilik kategorilerinde gümüş ödül kazanarak fintek alanındaki konumunu pekiştirdi.

Yönetici yorumu

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, ödüllere ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Sardis Ödülleri’nde elde ettiğimiz bu başarı, bankamızın hem yenilikçi gücünün hem de müşteriye ve topluma değer katma kararlılığının güçlü bir yansıması. Garanti BBVA’da müşteri deneyimi, bankacılığın kalbinde yer alan bir değer. Bizim için bu sadece bir iş alanı değil, tüm stratejimizin, inovasyon kültürümüzün ve teknoloji yatırımlarımızın çıkış noktası.

‘Radikal Müşteri Perspektifi’ yaklaşımımızla tüm süreçlerimizi müşterinin gözünden yeniden tasarlıyor, her temas noktasında empati, güven ve kolaylık oluşturmaya odaklanıyoruz. Bu anlayışın en güçlü yansımalarından biri, dijital dönüşüm alanındaki kararlılığımız ve insan odaklı teknoloji vizyonumuz. Sardis Ödülleri’nde kazandığımız başarılar, yalnızca geçmişteki projelerimizin değil, geleceğe dönük vizyonumuzun da bir göstergesi. Özellikle iştiraklerimiz Garanti BBVA Kripto ve Garanti BBVA Ödeme Sistemleri A.Ş.’nin ödüllerle taçlandırılması, fintek alanındaki öncü rolümüzü bir kez daha ortaya koydu.

Bu projeler, teknolojiyi insana dokunan bir değer haline getirme kararlılığımızın somut örnekleri. Pazarlama alanında ise uzun süredir insan hikâyeleriyle duygusal bağ kuran bir marka dili benimsiyoruz. "Şarkılarda Sen" ve "Garanti BBVA’lıyız, Birlikte Yaparız!" kampanyaları, bu anlayışın en güzel yansımaları. Her iki proje de markamızın üreticiliğini, duygusal zekâsını ve birlikte başarma kültürünü güçlü bir biçimde ifade ediyor.

Diğer yandan kurucusu ve daimi destekçisi olduğumuz Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) ile kazandığımız ödül, toplumsal etkiyi sürdürülebilir kılma vizyonumuzun altını çiziyor. Eğitim, bizler için yalnızca destek verdiğimiz bir alan değil; toplumun geleceğini dönüştürmenin en anlamlı yolu.

Banka olarak, teknolojiyle güçlenen, insana dokunan ve topluma değer katan bir bankacılığı geleceğe taşımaya kararlıyız. Bu yolculukta emeği, fikri ve tutkusu ile katkı sunan tüm ekip arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum.”

