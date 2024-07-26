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Gastroenterit Hastalığı ve Belirtileri

Dr. Sena Bocutcu Çetin gastroenterit hastalığının bulaşma yollarını ve belirtilerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 10:19
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 10:48
Gastroenterit Hastalığı ve Belirtileri

Gastroenterit Hastalığı Nedir?

Gastroenterit, mide ve bağırsakların iltihaplanmasıyla karakterize edilen bir hastalıktır. Genellikle virüs veya bakteri kaynaklı olarak gelişir.

Belirtiler ve Bulaşma Yolları

Ayındır Söğütözü Hastanesi Pediatri Uzmanı Dr. Sena Bocutcu Çetin, hastalığın hasta bireylerle temas veya mikrop içeren gıda ve içeceklerin tüketimi yoluyla bulaşabileceğini belirtti. Gastroenterit belirtileri arasında kusma, ishal, ateş, karın ağrısı ve kas-eklem ağrısı bulunmaktadır.

Sıvı Kaybını Önlemek

Çetin, ishal ve kusma nedeniyle vücutta sıvı ve elektrolit eksikliği oluştuğuna dikkat çekerek, sıvı kaybını önlemek adına bol miktarda sıvı tüketiminin önemli olduğunu vurguladı. Özellikle çocukların, her kusma ya da ishal sonrasında uygun miktarda sıvı almaları gerektiğine dikkat çekti.

Beslenme Önerileri

Çocuklara meyve suyu veya kola gibi şekerli içeceklerin verilmemesi gerektiğini ifade eden Çetin, tuz dengesinin sağlanması adına çorba ve ayran gibi tuzlu gıdaların da verilmesi gerektiğinin altını çizdi. Beslenmeye kısa sürede başlanarak, yağsız et, tam tahıllı gıdalar ve sebzelere yönelmek gerektiği belirtildi.

Ne Zaman Doktora Başvurmalı?

Çetin, çoğu çocuğun destekleyici tedavi ve doğru beslenme ile kendiliğinden iyileşebileceğini ancak ciddi sıvı kaybı olan çocukların mutlaka doktora götürülmesi gerektiğini vurguladı. Aşırı halsizlik, uzun süren ishal veya kusma, kanlı ishal izlenmesi gibi durumların acil müdahale gerektirdiğini açıkladı.

Bayındır Söğütözü Hastanesi Pediatri Uzmanı Dr. Sena Bocutcu Çetin, açıklamalarda...

Bayındır Söğütözü Hastanesi Pediatri Uzmanı Dr. Sena Bocutcu Çetin, açıklamalarda bulundu.

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