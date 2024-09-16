Gayrimenkulde Kadın Liderlerin Gücü GYODER ile Artacak

GKL ve GYODER İşbirliği Başlıyor

Gayrimenkulde Kadın Liderler Platformu (GKL), Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) çatısı altında faaliyetlerine devam etme kararı aldı. Bu işbirliği, sektörün kadın liderlerinin rolünü güçlendirmek amacıyla atılan önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

GYODER'in Yeni Vizyonu

GYODER, yaptığı açıklamada GKL'nin katılımıyla birlikte sektördeki çeşitliliği artırmayı ve daha büyük projelere imza atmayı hedeflediklerini duyurdu. GYODER Başkanı Neşecan Çekici, bu işbirliğinin sadece sektör için değil, aynı zamanda toplum için de önemli bir değer katıcı olduğunu belirtti. Çekici, "Kadın liderlerin yürüttüğü projelerin sektörümüze getirdiği yenilikçi bakış açısını artırmayı amaçlıyoruz," ifadelerini kullandı.

Didem Hiçyorulmazlar'dan Pınar Ersin Kollu'ya Geçiş

GKL'nin son 3 yıldır başkanlığını yürütmüş olan Akiş GYO Satış ve Pazarlama Direktörü Didem Hiçyorulmazlar, bu süreçte önemli projelere imza attıklarını ve bu başarıların GYODER çatısı altında daha da artacağına inandığını dile getirdi. Yeni dönemde GKL Koordinatörlüğü görevini devralacak olan Mesa Holding Baş Hukuk Müşaviri Pınar Ersin Kollu, platformun kadınların güçlenmesi için daha fazla proje gerçekleştireceğine dair güvence verdi.

Eğitim ve Mentörlük Projeleri

GKL, yeni dönemde üniversitelerle ortak projelere girişerek kadın profesyonellerin kariyer gelişimlerine destek olacak. Ayrıca, deneyimli kadın liderlerin genç yeteneklere rehberlik edeceği mentörlük projeleri de devreye girecek.

Konferans ve Atölye Çalışmaları

GKL, erkek egemen bir sektörde kadın olmanın dinamiklerini araştırarak, kadınların bilgi ve deneyimlerini paylaşmalarını teşvik edecek çeşitli etkinlikler gerçekleştirecek. Konferanslar, atölye çalışmaları ve ağ oluşturma toplantıları ile kadınların bir araya gelmesi sağlanacak.

Böylece GKL, kadın liderlerin sektördeki görünürlüğünü artırmayı ve daha etkin rol almalarını hedefliyor.