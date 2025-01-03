Gaziantep, 2024'te Coğrafi İşaretli Ürünlerde Zirvede

Gaziantep, Coğrafi İşaretli Ürünlerde Liderliği Elinde Tutuyor

Gaziantep, 2024 yılı itibarıyla Türkiye genelinde 106 coğrafi işaretli ürünü ile birinci sırada yer alarak dikkatleri üzerine çekti.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, yazılı açıklamasıyla kentin bu başarısını duyurdu. Akıncı, ''Coğrafi işaretli ürünlerle rol model olduklarını'' vurgulayarak, tescil çalışmalarını 2025 yılından itibaren Türk Patent Kurumu'nda ve Avrupa Birliği'nde sürdüreceklerini ifade etti.

Tescilli Ürünler Arasında Öne Çıkanlar

Başkan Akıncı, Antep fıstık ezmesi, Antep lahmacunu, Antep muskası ve Antep bulgurunun da tescili için başvuruda bulunduklarını belirtti. Bu girişimlerle birlikte Gaziantep'in coğrafi işaretli ürün yelpazesini daha da genişletmeyi hedefliyorlar.