Gaziantep lisesi fabrika gibi: Günde 25 bin ekmek, yıllık 1,5 milyon TL ciro

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Aplaslan Mahallesi’nde bulunan GAHİB Halıcılık ve Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bir usta öğretici ve 7 öğrenciyle işletilen fırınında adeta üretim merkezi gibi çalışıyor. Okulun günde 25 bin adede kadar ekmek ürettiği ve yıllık 1,5 milyon TL civarında ciro elde ettiği belirtiliyor.

Üretim ve dağıtım

Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Okullarımız Üretiyor Projesi" kapsamında okulda kurulan atölye-fırında ekmek ve diğer unlu mamulleri imal ediyor. Üretilen ekmekler şehirdeki hastaneler, pansiyonlu okullar ve bazı kamu kurumlarına gönderiliyor; hijyen, kalite ve lezzet ön planda tutuluyor.

Eğitim, meslek ve gelir

Okulda öğrenciler hem mesleki beceri kazanıyor hem de döner sermaye üzerinden aldıkları ücretlerle harçlıklarını çıkarıyor. Üretim sürecinin her aşamasında öğretmenler ve usta öğreticiler tarafından uygulamalı eğitim veriliyor; böylece öğrenciler mezuniyet sonrası hem özel sektörde hem kamu kurumlarında rahatlıkla iş bulabilecek donanıma sahip oluyor.

Okul Müdürü Erdem Doğan: "Okulumuzda öğrencilerimiz mesleki eğitim merkezi programı kapsamında usta öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin eşliğinde günde 18 bin ekmek yapılmaktadır. 7 tane öğrencimiz çalışmaktadır. Bu ekmekler Gaziantep’teki tüm devlet hastanelerine, İl Milli Müdürlüğü’ne, İl Sağlık Müdürlüğü’ne ve ana sınıflarına gönderilmektedir. Öğrencilerimiz burada hem ekmek üretimi yapıp hem meslek sahibi olmaktadır. Hem de belirli bir ücret kazanmaktadırlar. Ayrıca haftanın bir günü okula giderek eğitim öğretime devam etmektedir. Diğer 5 günde işletmemizde çalışmaktadırlar. Mesleki eğitim merkezi programı kapsamında yiyecek-içecek hizmetleri alanının fırıncılık dalında öğrencilerimiz bu programa devam etmektedir"

Doğan’ın ek açıklaması: "Bazı günlerde 25 bine kadar ekmek üretimimiz yapılmaktadır. 50 gramlık ekmek yapmaktayız. Günde 25 bin ekmek çıkarmaktayız. Aylık ciromuz. 100 bin TL civarındadır. Yıllık 1,5 milyon civarı ciromuz bulunmaktadır. Öğrencilerimiz de yönetmelikte geçen tutar kadar ücret almaktadırlar"

Yiyecek İçecek Hizmetleri Alan Şefi Sevcan Yeşil: "Buradaki asıl amacımız öğrencilerimizi üretime katmak. Öğrencilerimiz geleceğin fırıncıları olarak yetişiyorlar. 4 gün bu fırında çalışma imkanı elde ediyorlar. Bir gün derse giriyorlar. Dört yılın sonunda hem işyeri açma belgesi hem ustalık belgesi hem de kafalık belgesi hak ediyorlar. Buradan mezun olan öğrencilerimiz çok rahatlıkla bir fırın açıp işletebiliyor. Hem beceri açısından hem de kaynak açısından kendilerine çok güzel bir fırsat sunuyoruz. Öğrencilerimizin hayalleri tabi ki var. Özellikle buradaki çocuklar ileride hem fırın açmak istiyorlar hem ailelerine katkı sağlamak istiyorlar hem de fırıncılık alanında gelişmek istiyorlar"

Öğrencilerin deneyimi

Enes Arslantaş: "Bir buçuk senedir bu mesleği yapıyorum. Kendim isteyerek bu mesleği seçtim. Hem burada aile bütçeme katkı sağlıyorum hem dersime giriyorum hem de işime odaklanıyorum. Bu mesleği çok severek yapıyorum. Buradan mezun olduktan sonra kendi fırınımı açmayı ve kendi ekmeklerimi yapmayı düşünüyorum"

Mehmet Efe Türker: "Ekmek yapmayı çok seviyorum. Bu bölümü istediğim için seçtim. Bu okul bize hem para kazandırıyor hem de dersimizi görüyoruz. Bu bizi çok mutlu ediyor"

Emir Han Pekbalcı: "Okulumuzun fırın bölümünde çalışıyorum. Asgari ücretin 3’te 1’ini alıyoruz ve bize güzel bir katkı sunuyorlar. Biz de burada çalışıyoruz. Hem meslek öğreniyoruz hem de okulumuz devam ediyor. Böyle bir imkan sağlanması çok güzel. Hem okulumuzu bitiriyoruz hem para kazanıyoruz hem de ailemize destek oluyoruz"

