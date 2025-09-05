Gaziantep'te Hijyen Kurallarına Aykırı Salça Üretimi: İşletmenin Faaliyeti Durduruldu

Gaziantep'te hijyen kurallarına aykırı salça üretimi: işletmenin faaliyeti durduruldu

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından Gaziantep'te yürütülen denetimde, gıda güvenilirliği ve hijyen kurallarına aykırı koşullarda salça üretimi yaptığı tespit edilen bir işletmenin faaliyetinin durdurulduğu bildirildi.

Denetim bulguları ve alınan önlemler

Müdürlüğün NSosyal'deki hesabından yapılan paylaşımda, kontrol görevlilerinin tespitleri sonucunda üretimde kullanılan salça ve domates posalarının imha edildiği kaydedildi. İşletmenin faaliyete devam etmesinin halk sağlığı açısından risk oluşturduğu vurgulandı.

Vatandaşlara çağrı

Paylaşımda ayrıca, halk sağlığını tehdit eden kayıt dışı ve mevzuata aykırı üretim faaliyetlerine karşı mücadelenin aralıksız devam edeceği belirtildi ve vatandaşların şüpheli gıda üretimi ile karşılaşmaları durumunda ALO174 Gıda Hattı'nı aramaları istendi.