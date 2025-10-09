Gaziantep'te İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü Kentsel Hareketlilik İnisiyatifi Toplantısı

AB Başkanlığı ve Gaziantep Büyükşehir’in düzenlediği toplantıda teknoloji, inovasyon, AR-GE ve işbirliği vurgulandı.

Yayın Tarihi: 09.10.2025 16:43
Güncelleme Tarihi: 09.10.2025 16:43
AB ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlendi

Avrupa Birliği Başkanlığı ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü Kentsel Hareketlilik İnisiyatifi" toplantısı, Gaziantep Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan, programda Türkiye'deki kurumların yenilikçi çağa hızla uyum sağladığını vurguladı. Özcan, teknolojinin hızlı gelişimine dikkat çekerek, üniversiteler, teknokentler, kurum ve kuruluşların inovasyonla ilgili yeni teknolojileri tasarlamak için yoğun çaba gösterdiğini belirtti.

Özcan konuşmasında, programın amacını şöyle özetledi: "Programın amacı, Avrupa'da teknoloji, inovasyon ve yenilikle ilgili bir ekosistem oluşturmaktır. Bunun için üniversiteleri, araştırmacıları, AR-GE merkezlerini, şirketleri, girişimcileri ve karar alıcıları bir araya getirebilecek çalışmalar organize ediliyor."

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de toplantıların önemine işaret etti. Şahin, Avrupa Birliği'nin önemli çalışmalar yürüttüğünü ifade ederek şunları söyledi: "Bir kere savaşları durduracağız. Savaşın kazananı yok. Zaten Avrupa Birliği savaşları durdurmak için kuruldu. Biz, Yunus Emre'nin söylediği, 'gelin tanış olalım, işi kolay kılalım' dediği bir medeniyetten geliyoruz. Biz, 'biz gelmedik kavga için dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik.' diyen bir medeniyetten geliyoruz. Yüce Peygamberimiz 1400 yıl önce 'öldürme' diyor. Biz öldüremeyiz. Avrupa Konseyi ile birlikte küresel ısınmanın durdurulduğu, ölümlerin durdurulduğu, dünyanın barış dünyasına dönüştürüldüğü bir hayalimiz var."

Gaziantep Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu ise programın bilgi, yenilik, işbirliği ve teknolojiyi bir araya getirdiğini belirtti. Tarakçıoğlu, dünyanın artık geleneksel yöntemlerle yönetilmediğini, bilimsel araştırmalar ve teknoloji ile şekillendiğini ifade etti.

Toplantı, üniversiteler, AR-GE merkezleri, özel sektör ve kamu kurumları arasında işbirliğini güçlendirmeye yönelik adımların tartışıldığı bir platform sundu.

