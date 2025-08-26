DOLAR
41,03 -0,07%
EURO
47,76 -0,18%
ALTIN
4.454,43 -0,45%
BITCOIN
4.526.039,97 -0,58%

Gazprom ve Moğolistan Enerji İşbirliği Deklarasyonu İmzaladı

Gazprom Başkanı Aleksey Miller'ın ziyareti sonrası Gazprom ile Moğolistan arasında petrol ve doğal gaz işbirliğini geliştirme deklarasyonu imzalandı.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 11:48
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 11:48
Gazprom ve Moğolistan Enerji İşbirliği Deklarasyonu İmzaladı

Gazprom ve Moğolistan enerji işbirliğinde deklarasyon imzaladı

Rus enerji şirketi Gazprom ile Moğolistan arasında, petrol ve doğal gaz sektörlerindeki işbirliğini güçlendirmeye yönelik bir deklarasyon imzalandı.

Ziyaret ve görüşmeler

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Gazprom Başkanı Aleksey Miller'ın Moğolistan'ı ziyaret ettiği ve bu çerçevede Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa ile hükümet yetkilileriyle bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Moğolistan hükümeti ve Gazprom arasında, doğal gaz ve petrol alanındaki işbirliğini geliştirmeye yönelik deklarasyon imzalanmıştır." ifadesine yer verildi.

Strateji ve projeler

Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle Avrupa pazarındaki payı daralan Gazprom, kayıplarını telafi etmek amacıyla Asya ülkeleriyle işbirliğini artırma yönünde adımlar atıyor.

Şirketin, Sibirya'nın Gücü 2 projesi kapsamında yılda 50 milyar metreküp kapasiteyle Moğolistan üzerinden Çin'e Rus gazı ulaştırmayı planladığı ve bu proje üzerinde çalışmalar yürütüldüğü de bildirildi.

İLGİLİ HABERLER

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul Havalimanı Lojistik Üssüne Dönüştü — İTO Başkanı Şekib Avdagiç
2
İTO Başkanı Şekib Avdagiç: Meslek Liselerinde Avrupa ile 6'ya 1 Fark
3
İTO Başkanı Şekib Avdagiç Yeniden Aday: Yeni Dönemde Göreve Talip
4
İTO Başkanı Avdagiç: Politika Faizinde 1000 Baz Puanlık Düşüş Bekleniyor
5
İTO Başkanı Avdagiç: Türkiye, Suriye'nin Başlıca Ticaret Ortağı ve Yatırımcısı Olmalı
6
Gazprom ve Moğolistan Enerji İşbirliği Deklarasyonu İmzaladı

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)