Gazprom ve Moğolistan Enerji İşbirliği Deklarasyonu İmzaladı

Gazprom ve Moğolistan enerji işbirliğinde deklarasyon imzaladı

Rus enerji şirketi Gazprom ile Moğolistan arasında, petrol ve doğal gaz sektörlerindeki işbirliğini güçlendirmeye yönelik bir deklarasyon imzalandı.

Ziyaret ve görüşmeler

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Gazprom Başkanı Aleksey Miller'ın Moğolistan'ı ziyaret ettiği ve bu çerçevede Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa ile hükümet yetkilileriyle bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Moğolistan hükümeti ve Gazprom arasında, doğal gaz ve petrol alanındaki işbirliğini geliştirmeye yönelik deklarasyon imzalanmıştır." ifadesine yer verildi.

Strateji ve projeler

Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle Avrupa pazarındaki payı daralan Gazprom, kayıplarını telafi etmek amacıyla Asya ülkeleriyle işbirliğini artırma yönünde adımlar atıyor.

Şirketin, Sibirya'nın Gücü 2 projesi kapsamında yılda 50 milyar metreküp kapasiteyle Moğolistan üzerinden Çin'e Rus gazı ulaştırmayı planladığı ve bu proje üzerinde çalışmalar yürütüldüğü de bildirildi.