GE HealthCare ve Sutter Health İşbirliği ile Yapay Zeka Destekli Tıbbi Görüntüleme Dönemi Başlıyor

GE HealthCare, ABD'nin California eyaletinde bulunan kar amacı gütmeyen sağlık sistemi Sutter Health ile yapay zeka destekli tıbbi teknoloji ve yazılım sağlamak amacıyla 7 yıllık bir anlaşma imzaladı.

Taraflardan yapılan açıklamada, bu stratejik ortaklığın amacı, yenilikçi görüntüleme hizmetlerine erişimi artırmak ve Sutter Health sistemi genelinde daha sorunsuz ve koordineli bir hasta deneyimi yaratmak olarak belirtildi.

Ortaklığın California genelinde daha hızlı randevu planlaması, hızlandırılmış teşhis görüntüleme taraması sonuçları ve erken teşhis gibi önemli avantajlar sağlaması bekleniyor. Ayrıca, bu işbirliği ile Sutter Health için yeni ekipman ve teknoloji çözümlerine daha hızlı erişim sağlanması ve yenilikçi bir hizmet sunum modeli geliştirilmesi hedefleniyor.

Açıklamada, işbirliğinin ilk odak alanının, Sutter Health sistemi genelinde hastalara sunulacak en gelişmiş yapay zeka destekli görüntüleme teknolojisi ve dijital çözümler olacağı vurgulandı.

Bazı basın kaynaklarında, GE HealthCare'in bu ortaklık süresince 1 milyar dolar gelir elde etmesinin öngörüldüğü ifade edildi.