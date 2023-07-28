Gece yarısı istasyonlarda kuyruk olacak! akaryakıta zamların ardı arkası kesilmiyor!

Türkiye’nin her ilinde yer alan akaryakıt istasyonlarında tabelalar sürekli yenilenmekle birlikte, bir kere daha zam haberiyle uyandık. Uygun ve ekonomik olan LPG’li araç sahipleri de zamlarla birlikte nasibini almaya başladı. Gece yarısı gelen zamla birlikte; benzin, motorin ve LPG fiyatları katlandı.





KDV ve ÖTV artışlarıyla birlikte, dünya genelinde etkisi süren Rusya – Ukrayna savaşının etkisi ve Brent Petrolün dövizdeki dalgalanması Türkiye’de yer alan akaryakıt fiyatlarını da sürekli arttırmakta. Cumhuriyet tarihi boyunca en üst seviyelere ulaşan akaryakıt fiyatları araç sahiplerini zorlamaya başladı.

Yaşanılan zamların yanında, benzinin litre fiyatı 37 TL, motorinin litre fiyatı 35 TL’yi geçmiş durumda. Sürekli uzun yolculuk yapan ve günlük hayatta araç kullanan herkes de etkilenmeye başladı.

Gece yarısı gelen zammın yanında LPG fiyatı da 24 kuruş arttı. Bu artışla birlikte İstanbul’da litre fiyatı 14,22 TL, Ankara’da 14,14 TL ve İzmir’de ise 13,86 TL’ye yükseldi. Son iki ay boyunca yapılan zamlarda benzin %70 oranında arttı, motorin ise %75 oranında arttı.

Araç sahipleri ve tüm tüketiciler, bu artışların duydurulması ve ekonomik tedbirlerin alınması konusunda adımları beklemeye başladı. Lakin şu an için akaryakıt sektöründeki zamma yönelik net bir çözüm bulunmamaktadır.