Gediz OSB'de Süt İşleme Tesisine 13 Milyon TL: %50 Hibe Desteği

Gediz OSB'de Süt İşleme Tesisine 13 Milyon TL'lik Yatırım ve %50 Hibe

KKYDP 16. etap kapsamında hakediş kontrolü gerçekleştirildi

Kütahya’nın Gediz ilçesi Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren süt işleme tesisinin, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) 16. etap projesi kapsamında hakediş kontrolü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından gerçekleştirildi.

Tesis, günlük 200 ton süt işleme kapasitesine sahip olup, proje çerçevesinde üretim hattının hijyen ve verimliliğini artıracak yatırımlar yaptı. Üretim teknolojisini yenilemek amacıyla klima santralleri ve süt yağını ayrıştırmada kullanılan krema separatörü temin edildi.

Toplam 13 milyon TL tutarındaki yatırımın, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yüzde 50 hibe desteği ile destekleneceği bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, söz konusu yatırımın bölge ekonomisine önemli katkı sunacağını ve süt işleme altyapısını güçlendirerek ürün kalitesinin artırılmasını hedeflediklerini ifade etti.

