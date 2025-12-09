DOLAR
42,58 -0,02%
EURO
49,62 -0,05%
ALTIN
5.760,92 -0,37%
BITCOIN
3.840.132,77 0,55%

Gediz OSB'de Süt İşleme Tesisine 13 Milyon TL: %50 Hibe Desteği

Kütahya Gediz OSB'deki süt işleme tesisi, KKYDP 16. etap kapsamında 13 milyon TL'lik yatırıma yüzde 50 hibe aldı; kapasite ve üretim teknolojisi yenilendi.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 12:32
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 12:32
Gediz OSB'de Süt İşleme Tesisine 13 Milyon TL: %50 Hibe Desteği

Gediz OSB'de Süt İşleme Tesisine 13 Milyon TL'lik Yatırım ve %50 Hibe

KKYDP 16. etap kapsamında hakediş kontrolü gerçekleştirildi

Kütahya’nın Gediz ilçesi Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren süt işleme tesisinin, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) 16. etap projesi kapsamında hakediş kontrolü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından gerçekleştirildi.

Tesis, günlük 200 ton süt işleme kapasitesine sahip olup, proje çerçevesinde üretim hattının hijyen ve verimliliğini artıracak yatırımlar yaptı. Üretim teknolojisini yenilemek amacıyla klima santralleri ve süt yağını ayrıştırmada kullanılan krema separatörü temin edildi.

Toplam 13 milyon TL tutarındaki yatırımın, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yüzde 50 hibe desteği ile destekleneceği bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, söz konusu yatırımın bölge ekonomisine önemli katkı sunacağını ve süt işleme altyapısını güçlendirerek ürün kalitesinin artırılmasını hedeflediklerini ifade etti.

GEDİZ’DE SÜT İŞLEME TESİSİNE KKYDP KAPSAMINDA YÜZDE 50 HİBE DESTEĞİ

GEDİZ’DE SÜT İŞLEME TESİSİNE KKYDP KAPSAMINDA YÜZDE 50 HİBE DESTEĞİ

GEDİZ’DE SÜT İŞLEME TESİSİNE KKYDP KAPSAMINDA YÜZDE 50 HİBE DESTEĞİ

İLGİLİ HABERLER

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karacadağ Pirinci: Volkanik Arazede Yetişen Mineralli Lezzet (Lyra)
2
Bakan Bolat: Rekabet İçin Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı'na Uyum Zorunlu
3
Erzincan'da 5 Milyon TL ve Üzeri Vergi Borçluları Açıklandı
4
Dalaman Havalimanı 11 Ayda 5 milyon 542 bin Yolcuya Hizmet Verdi
5
ASO Başkanı Ardıç: Ankara-Portekiz Ticareti 2020'den 2024'e 41M'den 111M Dolara Yükseldi
6
YEKA RES-2025 Sonuçlandı: 6 Bölge İçin En İyi Teklifler Belli Oldu
7
ATO Başkanı Baran: Enflasyon, E-haciz Düzenlemesi ve 'Nefes Kredisi' Kritik

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi