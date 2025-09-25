Geespace, Geely-06 ile uzaydan nesnelerin interneti için 11 uydu fırlattı

Fırlatma detayları

Çinli şirket Geespace, nesnelerin interneti sistemlerine uzaydan veri hizmeti sağlamak üzere tasarladığı uyduların altıncı grubunu yörüngeye gönderdi. Xinhua ajansının bildirdiğine göre Geely-06 adlı grup, 11 uydudan oluşuyor ve Şandong eyaletinin Sarı Deniz kıyısındaki Ricao şehri açığında yüzer platformdan fırlatıldı.

Uydular, Çin Fırlatma Aracı Teknolojisi Akademisine bağlı China Rocket tarafından geliştirilen Smart Dragon-3 roketiyle fırlatıldı ve planlanan yörünge konumuna yerleşti.

Takım uydu ağı ve aşamalı hedefler

Geespace, takım uydu ağı sayesinde nesnelerin interneti olarak adlandırılan sistemlere hizmet vermeyi amaçlıyor. Şirket şimdiye dek altı seferde toplam 64 uyduyu yörüngeye yolladı. Planlanan aşamalar şu şekilde:

Birinci aşama: 72 uydu ile küresel çapta nesnelerin interneti bağlantısı.

İkinci aşama: 264 uydu ile cep telefonlarına doğrudan uydu bağlantısı.

Üçüncü aşama: 5 bin 676 uydu ile küresel geniş bant uydu bağlantısı altyapısı oluşturma hedefi.

Akıllı otomobillere uzay bağlantısı

Takım uydu ağı, Geespace'in bağlı olduğu otomobil üreticisi Geely'nin akıllı otomobil modellerine de uzaydan bağlantı sağlayacak. Uzay bağlantılı ağlar, sürücülerin yer bağlantıları kesildiğinde dahi otomobillerinden mesaj gönderip almasına olanak tanıyor.

Bu özellikler, Geely tarafından üretilen Geely Galaxy ve Zeekr markalarının yeni akıllı otomobil modellerinde kullanıcılara sunulmaya başlandı.

Sektörel uygulamalar ve uluslararası işbirlikleri

Gerçek zamanlı küresel konumlama ve mesaj iletimi sağlayan bu tür ağların, açık deniz balıkçılığı, ağır makine ve lojistik sektörlerinde de kullanılabileceği öngörülüyor. Geespace, ağın kullanımı için şimdiye dek 20'den fazla ülkenin telekomünikasyon şirketleriyle anlaşmalar yaptığını bildirdi.