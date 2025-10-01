Geleceğin Ziraat Mühendisleri NÖHÜ Uygulama Bahçelerinde Yetişiyor

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde 553 ziraat öğrencisi, 3.200 dönüm ve yaklaşık 400 dönümlük uygulama bahçelerinde ekimden hasada uygulamalı eğitim alıyor.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 11:04
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi'nde eğitim gören 553 öğrenci, sebze ve meyve yetiştiriciliğini teorinin ötesinde, uygulama bahçelerinde öğreniyor.

Fakülte öğrencileri, akademisyenlerin gözetiminde Ayhan Şahenk Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi'ndeki 3.200 dönümlük tarım arazisi ile üniversitenin yerleşkesinde kurulu yaklaşık 400 dönümlük uygulama bahçelerinde; elma, kiraz, böğürtlen, yonca, mısır, buğday ve patates gibi ürünlerin ekiminden dikimine, bakımından hasadına kadar tüm süreçleri bizzat uyguluyor.

Patates hasadı ve uygulamalı eğitim

Prof. Dr. Ahmet Şekeroğlu, NÖHÜ Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı, AA muhabirine merkez kampüste yaklaşık 400 dekarlik alanda patates hasadı yaptıklarını söyledi. Şekeroğlu, "Şu an içinde bulunduğumuz yerde patates hasadı yapıyoruz. Öğrencilerimiz bu patatesi mayıs ayında ekmişlerdi, şimdi hasat ediyor. Öğrenciler burada, buğday, mısır, elma, böğürtlen, bağ konularında uygulama ve araştırma yapıyor." dedi.

Şekeroğlu, uygulamalı eğitimin amacını şu sözlerle özetledi: "Amacımız öğrencilerimizin sektörde rekabet edebilir seviyede olmasını sağlamak ve donanımlı bir bilgi birikiminin olması. Öğrencimizi fakültemize geldikten sonra mutlaka uygulamalı eğitim içerisine alıyoruz. Gerek seralarımızda gerekse sera dışında uygulamalarımız devam ediyor."

Deneyimle sektöre hazırlık

Fakültede öğrenciler ürünlerin ekiminden hasadına kadar her aşamada görev alıyor ve süreç boyunca deneyimleyerek öğreniyorlar. Şekeroğlu, "Burada şu an öğrencilerimiz geleneksel yöntemlerle toprak işleme, ekim sistemleri ve hasattaki makineleri kullanıyor. İleriki dönemlerde daha modern ve akıllı seralar kullanılacak. Akıllı sera teknolojilerini orada kullanacağız." ifadelerini kullandı.

Üretilen ürünler, üniversitenin satış ofisleri ve kentteki merkezlerde tüketiciyle buluşturularak hem eğitim hem de bölge ekonomisine katkı sağlanıyor.

Öğrenciler için gerçek dünya deneyimi

Seyit Ali Er, Tarımsal Genetik Mühendisliği son sınıf öğrencisi, ekilen ürünlerin her aşamasında yer almanın kendisi için çok değerli olduğunu belirtti. Er, "Ekim, toprak hazırlığı, gübreleme, sulama, enerji ve su kapasitesi gibi birçok şeyi burada öğrendik. Burada ıslah çalışmalarını, farklı patates cinslerinin ne için kullanıldığını öğrendik. Her şeyini burada görebiliyoruz. Bu süreç, buradan çıktığımız zaman sektörde nasıl çalışacağımızı bize gösteriyor. Aynı zamanda kendi işini yapacak olanlar için çok büyük bir deneyim. Buradan çıktıktan sonra kesinlikle kalifiyeli bir mühendis olacağımıza inanıyorum." dedi.

Sonuç olarak, NÖHÜ'nün uygulama bahçeleri, teorik eğitimi pratiğe dönüştürerek öğrencileri tarım sektörüne hazır, donanımlı mühendisler olarak yetiştiriyor.

