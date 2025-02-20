Gelecek Yıl LNG Fiyatlarında Düşüş Bekleniyor

Yeni LNG Kapasiteleri Piyasalara Giriş Yapıyor

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, gelecek yıl dünya genelinde devreye girecek yeni sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) kapasitelerinin Avrupa ile Türkiye, Hindistan ve Japonya gibi gaz ithalatçılarının çıkarına olacağını söyledi.

Brüksel'de, Belçika Kralı Philippe, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığı görüşmelerin ardından açıklamalarda bulunan Birol, Avrupa'da doğal gaz fiyatlarının yükselmesine neden olan soğuk hava koşullarına dikkat çekti.

Yüksek Enerji Fiyatları Avrupa Ekonomisini Tehdit Ediyor

Birol, Avrupa'nın enerji fiyatlarının ABD, Çin ve Hindistan gibi büyük ekonomilere kıyasla daha pahalı olduğunu belirtti. Elde edilen verilere göre, Avrupa'daki ortalama doğal gaz fiyatları Amerika'nın 5 katı, elektrik fiyatları ise Çin'in 4 katı seviyesinde. Bu durum, Avrupa'nın ihracat gücünü olumsuz etkileyerek sanayiyi ciddi bir krize sürükleyebilir.

LNG Dalgası Alıcı Ülkelerin Lehine Olacak

2026'dan itibaren üç yıl boyunca devreye girecek LNG yeni kapasitelerinin özellikle ABD ve Katar'da tamamlanan projelerle destekleneceğine dikkat çeken Birol, "Yakında piyasalara devasa bir LNG dalgası gelecek. Bu da LNG fiyatlarının düşmesine katkı sağlayacak" dedi.

Enerji Arz Güvenliği ve Nükleer Enerji Gündemde

Son dönemde enerji arz güvenliğinin daha da önem kazandığını ifade eden Birol, dünyada 60'tan fazla nükleer santral inşaatının gerçekleştirildiğini belirterek, nükleer enerjinin gelecekte de önemli bir rol oynamaya devam edeceğini vurguladı.

Türkiye ve Avrupa Arasında Enerji İşbirliği Potansiyeli

Türkiye’nin enerji arz güvenliği konusundaki projelerini de ele alan Birol, Türkiye'nin enerji ithalatını çeşitlendirmesi, rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yaptığı yatırımlarla bu alanda önemli adımlar attığını ifade etti. Ayrıca, Türkiye’nin Azerbaycan ve Türkmenistan gibi ülkelerden Avrupa’ya gaz iletimi ile arz güvenliğine önemli katkı sağladığını belirtti.

Küresel LNG Arzı ve Fiyatları

Ukrayna-Rusya Savaşı sonrası Avrupa'nın Rus enerji kaynaklarına bağımlılığını azaltma çabaları, LNG fiyatlarının zirveye çıkmasına neden oldu. Küresel LNG arzı geçen yıl %2 artarken, bu yıl özellikle Kuzey Amerika'daki büyük projelerin devreye girmesiyle arz artışının %6'ya ulaşması bekleniyor. Katar'daki LNG projelerinin 2030 yılına kadar yıllık 270 milyar metreküpten fazla ihracat kapasitesi eklemesi öngörülüyor.