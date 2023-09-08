Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu: O kişiler vergiden muaf tutulacak

Resmi Gazete aracılığıyla vatandaşla paylaşıldı: Bu kişiler vergi ödemek zorunda değil! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BU KİŞİLER VERGİDEN MUAF TUTULACAK

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından paylaşılan haberlere göre kamu kurum niteliğinde olan meslek kuruluşlarının deprem felaketinden etkilenen bölgelerde inşa edileceği hibe evlerde KDV ödemesi uygulaması detaylı olarak açıklandı. Yapılan haberlere göre iş yeri, fabrika, alışveriş merkezi, cami, park, okul, hastane, sosyal tesis gibi konut niteliği taşımayan yerlerin inşası ve mevcut konutların tadilat, bakım ve onarımı ile ilgili konular bu konuyla bağlantılı olmayacak.





Meslek kuruluşları eğer KDV ödemesinden muaf tutulmak istiyorsa AFAD ile bağış protokolü imzalamak zorunda kalacak. Muafiyet 31 Aralık 2024 senesine kadar yapılmış teslim ve hizmetler için uygulanacak. İnşa edilmiş konutların bu tarih sonrasında bağışlanması istisna uygulamasını etkilemeyecek. Bu kuruluşların KDV mükellefi olup olmadığına bakmadan faydalanmaları sağlanacak. KDV muafiyeti işlemlerinden kaynaklı iade talepleri için gerekli belgelerin iletilmiş olması durumunda 10 bin TL'yi geçmeyen nakit iade talepleri miktara bakılmadan vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aramadan verilecek. Nakit iade talepleri bu tutarı aşarsa 10 bin TL'yi geçen kısmın iadesi vergi inceleme raporu ve YMM raporuna göre belli olacak.