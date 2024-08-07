Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyanname Süresi Uzatıldı

Önemli Duyuru: Vergi Beyanname Süresi Uzatıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2024 hesap dönemi ikinci geçici vergilendirme dönemine ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme süresinin, enflasyon düzeltmelerine bağlı olarak 27 Ağustos 2024 Salı günü sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.

Enflasyon Düzeltmesi Süreci...

Açıklamada, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin en son 2004 hesap dönemine ilişkin bilançolarının enflasyon düzeltmesine tabi tutulması gerektiği vurgulandı. 2021 hesap dönemine kadar enflasyon düzeltmesi yapılamadı.

Yapılan İstişareler ve Eğitim Programları

2023 yılı ikinci yarısında yapılan istişareler sonucu, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarından gelen talepler değerlendirildi. Bu doğrultuda, GİB temsilcileri ile Türkiye genelinde eğitim programları düzenlendi.

Uzun Süreli Düzeltme ve Geçici Vergi Süreleri

560 Sıra No.lu Genel Tebliği ile 2024 yılı birinci geçici vergi dönemi için yalnızca enflasyon düzeltmesi yapılmaması kararlaştırıldı. 2024 ikinci geçici vergi dönemi beyanname verme süresi 27 Ağustos 2024'e uzatıldı.

Vergi Beyannameleri Üzerine Ödemeler

2024 yılı ikinci geçici vergi dönemine ait beyanname ve ödeme süreleri de 27 Ağustos 2024 tarihine kadar ertelendi. Bu uzatma mükelleflere önemli kolaylık sağlamaktadır.