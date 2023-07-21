Genç, yaşlı, çalışan, işsiz herkese destek ödemesi çıktı! Başvuranlar 3.400 TL ödeme alıyor: Destek muslukları açıldı

Isı haritalarına göre belirlenen hanelere doğalgaz yardımı yapılıyor. İhtiyaç sahibi olan tüm ailelere minimun 900 TL, maksimum 2500 TL arası ödeme yapılıyor. Başvuru şartları arasında Türkiye vatandaşı olmak ve doğalgaz arz bölgelerinde ikamet etmek şeklinde kriterler yer alıyor.

Zor durumda kalan ve belirli zamanlarda temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan ailelere doğalgaz yardımı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nca karşılanıyor. Bu destek çerçevesinde verilen ödeme tutarı 900 TL ila 2500 TL arasında değişmektedir.

Doğalgaz destek ödemeleri TC kimlik numarası son hanesine göre yapılır. Bu sistem ile ödemeler daha sık ve verimli bir şekilde yapılmaktadır.





Doğalgaz destek ödemelerinden yararlanmak isteyenler e-devlet üzerinden başvuru yapabilirler. Başvurular Sosyal Hizmet Sosyal Yardım Başvuru Ofisi adresine alınmaktadır. Aktif başvurusu olanlar yardım için doğalgaz faturasını ibraz etmelidir. Doğalgaz özellikli ödemeler alıcının PTT kartına gönderilmektedir. Böylelikle yardım alanlar doğalgaz faturalarını ödeyebilir ve ısınma ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir. Doğalgaz yardımı kış aylarında ihtiyaç sahibi olan tüm ailelere önemli yardımlarda bulunuyor. Bu ödeme ailelerin yaşam standartlarını devam ettirebilmeleri ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için büyük önem taşımaktadır.

Bu ödeme kış aylarında doğalgaz faturalarının yüksek gelmesindan dolayı aileler için çok fazla önem taşımaktadır. Başvurular e-devlet sisteminden yapılır ve ödemeler TC kimlik numarası son hanesine göre sıralanır.