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Genç, yaşlı herkes etkilenecek! Fiyatı 110 TL birden arttı

Bu sabah Türkiye Cumhuriyeti Demiryolları'nın (TCDD) yüksek hızlı tren (YHT) bilet fiyatları için yüzde 25,6 oranı zam yapıldığı bildirildi. Bu artışla beraber Ankara-İstanbul hattı için bilet fiyatları 430 TL'den 540 TL'ye yükselirken, 110 TL'lik artış ise kullanıcıların tepkisine neden oldu. Fiyat artışı yolcuların tepkisine neden olsa da dipnotta özellikle iş ve tatil amaçlı seyahat edenlerin maliyetlerini artırdığı da kaydedildi.

Yayın Tarihi: 19.07.2024 08:31
Güncelleme Tarihi: 19.07.2024 08:31
Genç, yaşlı herkes etkilenecek! Fiyatı 110 TL birden arttı

YHT BİLET FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Bu konuyla ilgili olarak TCDD, Ankara-Konya güzergahında bilet fiyatlarını 200 TL'den 250 TL'ye çıkararak yolcuların bütçelerine yük getirecek bir düzenlemeye imza atarken, Ankara-Eskişehir hattında bilet fiyatları da 225 TL'den 280 TL'ye çıkarıldı. Konya-İstanbul güzergahında bilet fiyatları da 630 TL’den 790 TL’ye çıkmış oldu.

YHT BİLET FİYATLARI

Ayrıca bu güzergahın iş amaçlı seyahat edenler ve turistler arasında popüler olması nedeniyle artışın nüfusun büyük bir bölümünü etkilemesi beklenirken, Konya-Eskişehir bilet fiyatının 290 TL'den 390 TL'ye çıkması, Konya-Sivas bilet fiyatlarının da 75 TL’den 800 TL’ye çıkması tepki topladı. Ayrıca, Konya-Karaman güzergahında bilet fiyatının 110 TL'den 175 TL'ye, Konya-İzmit hızlı tren bilet fiyatının ise 600 TL'den 750 TL'ye çıktığı açıklanması sonrası tepkiler giderek büyüdü.

TCDD, yüksek hızlı tren bilet fiyatlarını 2022'de beş, 2023'te ise üç kez artırdığını açıklarken, YHT bilet fiyatlarına en son geçen yılın eylül ayında zam yapıldığı hatırlatıldı.

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