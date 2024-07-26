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Gençler İçin Siber Güvenlikte Eğitim Fırsatları

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, 4 ilde siber güvenlik meslek yüksekokulları açarak 100 öğrenciye uzmanlaşma imkanı sunuyor.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 10:33
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 10:33
Gençler İçin Siber Güvenlikte Eğitim Fırsatları

Gençlere Siber Güvenlik Alanında Yeni Eğitim Fırsatları

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi öncülüğünde, Ankara, İstanbul, İzmir ve Kocaeli olmak üzere 4 ilde açılan siber güvenlik meslek yüksekokulları, 2023 eğitim döneminde 100 öğrenciye "siber güvenlik analisti ve operatörü" olma fırsatı sunmaktadır.

Öğrencilere Sunulan Programlar

Yükseköğretim Kurumu ile yapılan işbirliği protokolü kapsamında, Teknoparkı olan üniversiteler arasında yer alan Ankara ve Ege Üniversitesi ile Gebze ve İstanbul Teknik Üniversiteleri, yeni dönemde Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü ön lisans programı ile eğitimlerine başladı.

Açılan okullar, 2023 yerleştirme sonuçlarında 10 binin üzerinde ön lisans programı arasında ilk 10'a girmeyi başardı. Özellikle İstanbul Teknik Üniversitesi taban puanlarına göre ilk sırada, Gebze Teknik Üniversitesi dördüncü, Ankara Üniversitesi altıncı ve Ege Üniversitesi sekizinci sırada yer alıyor.

Eğitim İçeriği ve Staj Olanakları

Öğrenciler, birinci sınıfta temel programlama, ağ teknolojileri gibi birçok konuda eğitim alırken; ikinci sınıfta sızma testi, güvenli yazılım geliştirme ve olay yönetimi gibi konulara da değinmektedir. Ayrıca, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi üye firmalarından burs ve staj desteği sağlanmaktadır.

Öğrencilerin, teorik bilgilerini pratiğe dönüştürebilmeleri için firma ile işbirlikleri gerçekleştirilmektedir. Son sınıf öğrencileri için zorunlu iş yeri eğitimi uygulaması, yine aynı firmalardan destekle yürütülecektir.

Geliştirilen Yetkinlikler

Bu programlar kapsamında öğrencilere, bilgi sistemlerinin güvenlik açıklarını belirleyebilme, potansiyel tehditleri değerlendirme ve siber güvenlik olaylarına müdahale etme yetkinlikleri kazandırılmaktadır.

Son olarak, Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yaz aylarında verilen ek eğitimlerle öğrencilerin siber güvenlik alanındaki bilgi ve becerilerini pekiştirmeleri teşvik edilmektedir.

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