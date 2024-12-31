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Genel Aydınlatma Sayaçlarının OSOS'a Geçiş Süresi Uzatıldı

TEDAŞ, otomatik sayaç okumaya geçiş süresini 31 Aralık 2025'e uzattı. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 09:39
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 09:39
Genel Aydınlatma Sayaçlarının OSOS'a Geçiş Süresi Uzatıldı

Genel Aydınlatma Sayaçlarında Süre Uzatımı

Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ), genel aydınlatma sayaçlarının Otomatik Sayaç Okuma Sistemleri (OSOS) kapsamına alınması işlemi için verilen süreyi uzattı. Yeni tarihe göre, süreç 31 Aralık 2025'te tamamlanacak.

Bakanlık Yönetmeliği Resmi Gazete'de Yayımlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Bu düzenleme ile TEDAŞ, iletişim altyapısına ilişkin değerlendirmeler sonucunda OSOS kapsamına uygun olmadığı tespit edilen sayaçlar dışında, tüm genel aydınlatma sayaçlarının kapsam içine alınmasını öngörüyor.

Ödeme Süreleri ve Uygun Sayaçlar

Daha önce 31 Aralık 2024 olarak belirlenen son tarih, 31 Aralık 2025 olarak güncellendi. Ayrıca, OSOS kapsamına uygun olmasına rağmen bu kapsama alınmayan ve TEDAŞ tarafından anlık veya çevrimiçi izlenemeyen sayaçların tüketim giderleri için, 1 Ocak 2026'ya kadar ödeme yapılmaması kararlaştırıldı.

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