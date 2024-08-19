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General Motors, Yazılım ve Hizmetler Biriminde İşten Çıkarmalara Gidiyor

General Motors, yazılım ve hizmetler biriminde 1000'den fazla çalışanın işine son verecek.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 17:38
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 17:38
General Motors, Yazılım ve Hizmetler Biriminde İşten Çıkarmalara Gidiyor

General Motors'un İşten Çıkarma Kararı

Detroit merkezli otomobil üretim devi General Motors (GM), yazılım ve hizmetler biriminde bazı ekiplerin azaltılacağını duyurdu. Şirket, bu adımın hız ve kalitedeki süreçleri basitleştirmek amacıyla atıldığını belirtti.

Şirket Stratejisi ve Hedefler

GM'nin resmi açıklamasında, şirketin büyük etki yaratacak yatırımlara öncelik vereceği vurgulandı. Yazılım ve hizmetler organizasyonundaki belirli ekiplerin azaltılması sürecinde, şirkete önemli katkılarda bulunan çalışanlara teşekkür edildi.

İşten Çıkarmaların Ölçeği

İşten çıkarmalarla ilgili olarak, GM'nin açıklamasında ne kadar çalışanın etkileneceğine dair detay verilmedi. Ancak, ABD basınındaki kaynaklar, bu birimlerde 1000'den fazla maaşlı çalışanın işine son verileceğini öne sürdü. Ayrıca, Detroit yakınlarındaki teknoloji kampüsünde de yaklaşık 600 çalışanın etkileneceği kaydedildi.

Son Gelişmeler

GM'nin bu stratejik kararının, şirketin gelecekteki sermaye yatırımları ve iş gücü verimliliği üzerindeki etkileri dikkatle izleniyor.

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