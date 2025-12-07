Gercüş'e 11.5 Milyon Lira Hibe Desteği

Yerel Kalkınma Stratejisi onaylandı

Gercüş Gelişim ve Yerel Eylem Derneği (Gercüş-DER), Avrupa Birliği destekli IPARD-LEADER Programı çerçevesinde hazırladığı Yerel Kalkınma Stratejisi (YKS) ile 11.5 milyon lira tutarındaki hibe desteğini almaya hak kazandı.

Başarıyı getiren süreç

Gercüş ve çevresinin sosyo-ekonomik kalkınması için yürütülen çalışmaların ürünü olan strateji, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından değerlendirilip onaylandı. Bu karar, IPARD II Programı içinde önemli bir yer tutan LEADER yaklaşımının bir sonucu olarak ortaya çıktı.

Hibenin kullanım öncelikleri

11.5 milyon liralık destek, Gercüş YEG tarafından belirlenen öncelikli alanlarda kullanılacak. Öne çıkan hedefler arasında şunlar yer alıyor:

- Yerel ekonominin güçlendirilmesi

- Coğrafi işaret potansiyeli taşıyan yerel ürünlerin katma değerinin artırılması

- Kırsal turizmin canlandırılması ve bölgenin tarihi ile doğal güzelliklerinin tanıtımı

Yerel halktan yoğun beklenti

Vatandaşlar, ‘‘Bu, Gercüş için bir dönüm noktasıdır. Hibe, yerel ürünlerimizin markalaşmasından kırsal turizmin geliştirilmesine kadar birçok alanda büyük projelerin hayata geçirilmesini sağlayacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz’’ dedi.

Gercüş-DER yetkilileri, hibenin sahada somut projelere dönüştürülmesi için önümüzdeki dönemde adım adım çalışmaların başlayacağını bildirdi.

GERCÜŞ