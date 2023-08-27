Gıda enflasyonu rekor kırıyor: İşte Ağustos ayının zam şampiyonu

Türkiye'de gıda enflasyonu alarm verici bir şekilde artarak üç haneli rakamlara ulaştı. Son verilere göre sebze fiyatları yüzde 239'luk bir artışla rekor kırdı ve Ağustos ayında en yüksek zam oranıyla dikkat çekti.

Meyve ve sebze fiyatlarının yükselmesi, vatandaşları maddi olarak zorlarken, et, süt, ekmek, yumurta gibi temel gıda ürünlerinin fiyatlarında da belirgin artışlar yaşanmış durumda. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'nun "Halkın Enflasyonu" raporuna göre, yıllık gıda enflasyonu yüzde 102 seviyesine çıkmış durumda. Özellikle son aylarda yaşanan hızlı fiyat artışları ise endişe verici boyutlara ulaştı.





Ağustos ayına ilişkin açıklanan verilere göre gıda enflasyonu yüzde 8,9 olarak kaydedildi. Ancak 1 Ocak'tan bu yana hesaplanan rakamlar incelendiğinde bu oran yüzde 63,3'e yükseldi.

Sebze fiyatlarındaki artış ise oldukça çarpıcı. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre sebze fiyatları yüzde 239 gibi büyük bir oranda yükseldi. Bu yılın ilk 8 ayında ise enflasyonun şampiyonu yüzde 109'luk artışla meyve fiyatları oldu.

Et ve balık ürünleri yıllık yüzde 115, ekmek, pirinç ve un gibi ürünlerde yüzde 70, süt ve yumurta fiyatlarında yüzde 58 artış yaşandı. Bakliyat ürünlerindeki yıllık artış oranı ise yüzde 37 olarak açıklandı.

Rapor, 64 farklı gıda maddesinin fiyat değişimlerini detaylı bir şekilde inceledi. Ağustos ayında bir önceki aya göre en fazla artış gösteren ürün yüzde 14,9 ile yağ oldu.

Türkiye'de giderek artan gıda enflasyonu, vatandaşların günlük yaşantısını zorlaştırmaya devam ederken, hükümetin enflasyonla mücadele çabaları da önem kazanmış durumda.