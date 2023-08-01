Gıda fiyatları uçtu: Açlık sınırı asgari ücreti aştı

Türk-İş'in Temmuz ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırması sonuçları açıklandı. Buna göre, gıda enflasyonu Temmuz ayında aylık bazda yüzde 12,38 artarak, Mayıs 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

AÇLIK SINIRI 11 BİN 658 LİRA OLARAK BELİRLENDİ

Araştırma, Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarının 11 bin 658 TL'ye yükseldiğini ortaya koydu.



Açlık sınırı olarak bilinen bu tutarın yanı sıra, gıda harcamasıyla birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık gibi diğer temel ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamaların toplam tutarı da yoksulluk sınırını belirliyor. Bu nedenle, dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı Temmuz ayında 37 bin 974 TL olarak hesaplandı.

Araştırma, bekar bir çalışanın 'yaşama maliyeti'ni de inceledi ve bu tutarın aylık 15 bin 123 TL olduğunu ortaya koydu. Yani, tek başına yaşayan bir çalışanın da hayatını idame ettirebilmesi için yüksek bir maliyete katlanması gerekiyor.

Gıda enflasyonundaki çift haneli artış dikkat çekerken, yedi aylık değişim oranının yüzde 43,38 olarak tespit edilmesi endişe verici bir durum olarak görülüyor. Gıdada yıllık enflasyon oranının ise aynı dönemde yüzde 70,44 seviyesine yükselmesi ekonomik sıkıntıların boyutunu gözler önüne seriyor.

Bu veriler, Türkiye'deki ekonomik koşulların giderek zorlaştığını ve enflasyonun özellikle gıda fiyatları üzerindeki olumsuz etkisinin arttığını gösteriyor. Yüksek hayat maliyeti ve artan enflasyon, insanların geçim sıkıntısı yaşamasına neden oluyor ve toplumun geniş kesimlerinin yaşam standardını olumsuz etkiliyor. Bu durum, hükümet ve ilgili kurumlar tarafından alınacak tedbirlerle çözüme kavuşturulması gereken bir sorun olarak öne çıkıyor.