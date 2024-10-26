Gıda Güvenliği Uyarısı: Taklit ve Tağşişte Son Durum

Gıda Taklit ve Tağşiş Listesi Güncellendi

Tarım ve Orman Bakanlığı, kişinin sağlığını riske atabilecek taklit ve tağşiş yapılmış gıdalar listesini güncelledi.

Ürün Sayısı 109’a Yükseldi

Yeni güncellemelere göre, "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün" sayısı 109 olarak belirlendi.

Taklit ve Tağşiş Ürünleri Artıyor

Ayrıca, taklit-tağşiş yapıldığı tespit edilen ürün sayısı 703 olarak güncellendi. Söz konusu listeye erişmek isteyenler guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresine yönelmelidirler.

Uygunsuzluklar Tespit Edildi

Güncellenen listede, bitkisel yağ içermemesi gereken ürünlerde bitkisel yağ bulunması, kanatlı eti ile sakatat ve domuz etinin karıştırılması gibi birçok uygunsuzluk tespit edildi.

Kaçınılması Gereken Diğer Uygunsuzluklar

Listeye eklenen diğer uygunsuzluklar arasında gıda kullanımına izin verilmeyen boya tespiti, çiğ süt yağ oranının düşük olması, soya ve nişasta varlığı gibi durumlar bulunmaktadır.