Gıda Kontrol Laboratuvarlarının Çalışma Esasları Yeniden Düzenlendi

Gıda Kontrol Laboratuvarları Yönetmeliğinde Değişiklik

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda kontrol laboratuvarlarının çalışma usul ve esaslarını yalnızca kamuya değil, aynı zamanda özel kuruluşlara yönelik olarak da güncelledi. Bu kapsamda, özel gıda kontrol laboratuvarları için hazırlanan yeni düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeni Düzenlemeler ve Uygulama Alanları

Yeni yönetmelik, gıda kontrol laboratuvarlarının kullandığı Gıda Kontrol Laboratuvar Sistemi (GKLS) gibi kayıt sistemlerinin, özel laboratuvarlar tarafından da kullanılabileceğini belirtiyor. Özel gıda kontrol laboratuvarlarının, çalışma alanları tek iş yeri açma ve çalışma ruhsatı çerçevesinde olacak şekilde sınırlandırılabilir.

Ücret Düzenlemeleri ve Fiziksel Analiz

Bu laboratuvarlar, özel istek analizlerinde Bakanlık tarafından belirlenen ücretlerden daha düşük fiyatlandırma yapamayacaklar. Ayrıca, fiziksel analiz biriminin kurulmasına gerek olmayan durumlar için de özel hükümler getirildi. Laboratuvarların teknik hizmet bölümünde çalışmayacak personelin istihdamına dair istisnalar da netleştirildi.

Bu değişiklikler, özel gıda kontrol laboratuvarlarının daha etkin ve verimli çalışmasını sağlamayı amaçlıyor.