Gıda Perakendecileri Derneği 10. Ortak Gelişim Kongresi İstanbul'da Başladı

İstanbul'da Gıda Sektörünün Zirvesi

Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) tarafından düzenlenen 10. Ortak Gelişim Kongresi, bu yıl ''Perakendenin Çoğaltan Etkisi'' temasıyla İstanbul'da kapılarını açtı. GPD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu, açılışta önemli açıklamalarda bulundu.

Özpamukçu, organize gıda perakendesi sektörünün ülke ekonomisine sağladığı katkılara dikkat çekerek, geçen yıl 465 binin üzerinde kişiye istihdam sağlandığını belirtti. Ayrıca, ilk altı ayda sağlanan istihdam artışının yüzde 8 olduğunu duyurdu.

İstihdam Artışı ve Beklentiler

2025 yılı sonuna kadar gıda perakendesinde 60 bin kişilik bir istihdam artışı öngörüldüğünü belirten Özpamukçu, bu büyümenin modern perakendenin sektöre etkisiyle gerçekleşeceğini vurguladı. Özpamukçu, ''Organize gıda perakende oyuncuları 465 binin üzerinde bir istihdam sağlarken, ilk yarı yılda istihdam artışımız yüzde 8 olarak gerçekleşti'' ifadelerini kullandı.

Gıda Perakendeciliği ve Ekonomi

Özpamukçu, Türkiye'deki toplam gıda perakendesinin 2023 sonunda 2,85 trilyon lira seviyesine çıkacağını ve bunun organize kanaldaki büyüklüğün 1 trilyon lira olduğunu belirtti. Gelişmiş ülkelerde organize perakende payının yüzde 90'ları bulduğunu hatırlatan Özpamukçu, Türkiye'nin bu alanda büyük bir potansiyele ve gelişim ihtiyacına sahip olduğunu ifade etti.

Personel Sorunları ve Çözümler

Özpamukçu, bazı üyelerin personel bulma konusunda zorluk yaşadığını belirtirken, esnek çalışma düzenlemesinin bu sıkıntıya çözüm olabileceğini söyledi. ''Perakende sektöründe çalışmak, deneyim kazanmak ve kariyer olanakları açısından birçok sektöre göre daha avantajlı'' dedi.

Perakendenin Ekonomiye Katkısı

Özpamukçu, perakendenin 1 birim büyümesinin ülke ekonomisine 1,5-2 kat yansıdığını vurgulayarak, modern perakendenin gelişmesinin kayıtlı ekonominin büyümesine önemli katkılar sağladığını belirtti. Ayrıca, Türkiye'deki gıda firesinin 43 milyar dolar seviyesinde olduğunu, bunun 15 milyar dolarının meyve ve sebzelere ait olduğunu ifade etti.

Kongre, gıda perakendesi alanında uzmanların katıldığı panellerle devam edecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Gıda Perakendecileri Derneği'nin gıda sektörünü bir araya getirdiği 10. Ortak Gelişim Kongresi, "Perakendenin Çoğaltan Etkisi" temasıyla İstanbul'da başladı.