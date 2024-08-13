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Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme Komitesi Toplandı

Küresel gıda fiyatları ve 2024 hasat sezonu değerlendirildi. Depo kapasitesinin artırılmasına karar verildi.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 09:38
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 09:38
Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme Komitesi Toplandı

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme Komitesi Toplandı

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi, ülke genelindeki tarımsal emtia ve gıda fiyatlarını değerlendirmek için bir araya geldi. Toplantıda öne çıkan konular arasında devam eden 2024 yılı hasat sezonu ve depolanabilen ürünlerin arz ve talep dengesi yer aldı.

Depo Kapasitesinin Artırılması

Yapılan açıklamalara göre, komite mevcut depo kapasitelerinin artırılması için gerekli çalışmaları başlatma kararı aldı. Bu adım, gıda güvenliğini sağlamak ve tarımsal ürünlerde mevcut arz ve talep dengesini korumak amacı taşıyor.

Toplantının Detayları

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in liderliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ve ilgili bakan yardımcıları katıldı. Toplantıda, komitenin daha önceki kararları ve alt komite toplantılarında ele alınan sorunlar detaylı olarak değerlendirildi.

Güncel Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Toplantı sırasında, tarımsal ürünlerdeki arz ve talep durumu ile üreticilerin korunması için yapılması gerekenler konuşuldu. Güncel sorunlara dair çözüm önerileri de tartışılarak, üreticilerin ürünlerini daha iyi şartlarda değerlendirmesine yönelik stratejiler belirlendi.

Gelecek Adımlar

Açıklamalara göre, Türkiye'nin tarım sektöründeki arz ve talep dengesinin sağlanması için dış ticaret tedbirleri de dahil olmak üzere tedbirlerin uygulanmaya devam edileceği belirtildi. Komite, dezenflasyon sürecine katkı sunmak amacıyla tüm kurumlarla etkin bir iş birliği içinde çalışmalarını sürdürecek.

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