Giresun'da Fındık Fiyatları 130-135 Lira Arasında Seyrediyor

Giresun'da Fındık Fiyatları Hızla Değişiyor

Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, Giresun'da fındık fiyatlarının 130-135 lira aralığında işlem gördüğünü duyurdu. Bölük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pazardaki fındık fiyatlarının arz ve talep dengesine göre belirlendiğini vurguladı.

Aylık Fındık Fiyatları

Yeni haftanın ilk gününde fındık fiyatının 130-135 lira arasında işlem gördüğünü belirten Bölük, fiyatlara randıman farkının da eklendiğini ifade etti. Dikkat çeken bir diğer nokta ise Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) tarafından Giresun kalite 1 kilogram fındığın 133 lira artı randımanla alındığı oldu.

Bu fiyatlar, bölgedeki üreticileri ve tüketicileri yakından ilgilendirirken, fındık pazarında oluşan dinamikler dikkatle takip ediliyor.