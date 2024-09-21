Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına Yeni Düzenlemeler

Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına Yönelik Değişiklikler

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde önemli değişiklikler gerçekleştirdi. Bu değişiklikler, girişim sermayesi yatırımlarının finansmanında kritik bir rol oynayan ve Türkiye sermaye piyasalarında hızla büyüyen girişim sermayesi yatırım fonları için yapılan düzenlemelerin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Yatırım Çeşitliliği ve Yeni İmkanlar

Yeni düzenlemeler ile girişim sermayesi yatırım fonları, doğrudan yatırımların yanı sıra, riskin dağıtılmasına olanak tanıyan bir yapı içinde ihraç edilebilecek. Fon toplam değerinin en az yüzde 80’inin diğer GSYF katılma paylarından oluşmasına imkan tanınarak, yatırımcıların daha önce yatırım almış girişim şirketlerine de yatırım yapmasına olanak sunulacak.

Yurt Dışında Kurulu Girişim Şirketlerine Yatırım

Yapılan değişiklikler doğrultusunda, Türkiye’deki bağlı ortaklık ve iştiraklerin varlıklarının en az yüzde 51’inin yurt dışında kurulu girişim şirketlerine yatırım yapmasına olanak sağlayan bir düzenleme getirildi. Ayrıca, yurt dışındaki girişim şirketlerine yapılan yatırımların sınırı, fon toplam değerinin yüzde 10’undan yüzde 15’e çıkarılacak.

Yeni Finansman Araçları ve Süreçlerin Kısaltılması

Girişim sermayesi ekosisteminin sağlıklı büyümesi amacıyla, yeni finansman araçlarının da yaygınlaşması hedefleniyor. Bu kapsamda, fon bilgilendirme dokümanlarının içerikleri sadeleştirilecek ve belirli konular, fon ihraç sözleşmesinde yer alacak. Ayrıca, başvuru sürecinin hızlanması amacıyla GSYF’ler, menkul kıymet yatırım fonları ve gayrimenkul yatırım fonları altında ihraç edilebilecek.

Geçici Madde ile Geçiş Süreci Uzatıldı

Tebliğe eklenen Geçici Madde 2 ile, mevcut fonlar için yeni düzenlemelere uyum sağlanabilmesi amacıyla 30 Haziran 2025 tarihine kadar süre tanınacak. Yeni portföy sınırlamalarına uyum sağlanması için ise bu tarih 31 Aralık 2025 olarak belirlendi.

Bu önemli değişiklikler, 1 Aralık 2023 itibarıyla yürürlüğe girdi ve girişim sermayesi yatırımlarında yeni bir dönem başlatması bekleniyor.