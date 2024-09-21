DOLAR
34,09 0,02%
EURO
38,04 0,04%
ALTIN
2.874,38 0,03%
BITCOIN
2.150.325,12 -0,38%

Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına Yeni Düzenlemeler

SPK, Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına yönelik Tebliğ’de önemli değişiklikler yaptı. Yatırımlara yeni imkanlar getirildi.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 14:02
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 14:02
Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına Yeni Düzenlemeler

Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına Yönelik Değişiklikler

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde önemli değişiklikler gerçekleştirdi. Bu değişiklikler, girişim sermayesi yatırımlarının finansmanında kritik bir rol oynayan ve Türkiye sermaye piyasalarında hızla büyüyen girişim sermayesi yatırım fonları için yapılan düzenlemelerin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Yatırım Çeşitliliği ve Yeni İmkanlar

Yeni düzenlemeler ile girişim sermayesi yatırım fonları, doğrudan yatırımların yanı sıra, riskin dağıtılmasına olanak tanıyan bir yapı içinde ihraç edilebilecek. Fon toplam değerinin en az yüzde 80’inin diğer GSYF katılma paylarından oluşmasına imkan tanınarak, yatırımcıların daha önce yatırım almış girişim şirketlerine de yatırım yapmasına olanak sunulacak.

Yurt Dışında Kurulu Girişim Şirketlerine Yatırım

Yapılan değişiklikler doğrultusunda, Türkiye’deki bağlı ortaklık ve iştiraklerin varlıklarının en az yüzde 51’inin yurt dışında kurulu girişim şirketlerine yatırım yapmasına olanak sağlayan bir düzenleme getirildi. Ayrıca, yurt dışındaki girişim şirketlerine yapılan yatırımların sınırı, fon toplam değerinin yüzde 10’undan yüzde 15’e çıkarılacak.

Yeni Finansman Araçları ve Süreçlerin Kısaltılması

Girişim sermayesi ekosisteminin sağlıklı büyümesi amacıyla, yeni finansman araçlarının da yaygınlaşması hedefleniyor. Bu kapsamda, fon bilgilendirme dokümanlarının içerikleri sadeleştirilecek ve belirli konular, fon ihraç sözleşmesinde yer alacak. Ayrıca, başvuru sürecinin hızlanması amacıyla GSYF’ler, menkul kıymet yatırım fonları ve gayrimenkul yatırım fonları altında ihraç edilebilecek.

Geçici Madde ile Geçiş Süreci Uzatıldı

Tebliğe eklenen Geçici Madde 2 ile, mevcut fonlar için yeni düzenlemelere uyum sağlanabilmesi amacıyla 30 Haziran 2025 tarihine kadar süre tanınacak. Yeni portföy sınırlamalarına uyum sağlanması için ise bu tarih 31 Aralık 2025 olarak belirlendi.

Bu önemli değişiklikler, 1 Aralık 2023 itibarıyla yürürlüğe girdi ve girişim sermayesi yatırımlarında yeni bir dönem başlatması bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

ŞOK 21 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! Persil Power Jel Deterjan 252 TL'den 160 TL'ye, Elidor Şampuan 122 TL'den 60 TL'ye Düştü

TÜRKŞEKER 1350 İşçi Alımı İlanı Yayımlandı! 14 Şehirde Yüksek Maaş ile Kamu İşçisi Alınacak

3600 TL ek ödeme alabilemk için son 9 gün! Banka müjdeyi patlattı

Konut Satışları Ağustosta Zirve Yaptı! İşte Banka Banka Konut Faiz Kredi Oranları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Otomobil almak isteyenler oh çekecek: Tarih uzatıldı
2
Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına Yeni Düzenlemeler
3
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Karaman'da Önemli Açıklamalarda Bulundu
4
Ankara'dan Nijerya'ya Sektörel Eğitim Uzmanlığı
5
Eksun Gıda 2024 İlk Yarısında Finansal Başarıyı İlan Etti
6
ZÜCHEX Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı 2023 Başladı
7
İŞKUR İBB'ye kamu personeli alacak! 30 Temmuz son, hemen başvuru yapın

O emekliyi yakından ilgilendiriyor! Maaşınız şak diye kesiliyor

3600 TL ek ödeme alabilemk için son 9 gün! Banka müjdeyi patlattı

O memurların maaşlarında yüzde 25 artış! 15.886 TL artı ödeme imzası atıldı

Dar gelirliye hükümetten yeni ev alma fırsatı! Yüzde 50 indirim ile konut hayalleriniz gerçek olacak

ŞOK 21 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! Persil Power Jel Deterjan 252 TL'den 160 TL'ye, Elidor Şampuan 122 TL'den 60 TL'ye Düştü

TÜRKŞEKER 1350 İşçi Alımı İlanı Yayımlandı! 14 Şehirde Yüksek Maaş ile Kamu İşçisi Alınacak

Emeklilik Sistemi Değişiyor! Yeni Emeklilik Sisteminde Dikkat Çeken Yüzde 85 Zam Detayı: Prim, Yaş ve Gün Sayısı Ne Olacak?

TOKİ'nin Yüzde 25 İndirim Kampanyası ile Ev ve İş Yeri Sahibi Olma Fırsatı

Konut Satışları Ağustosta Zirve Yaptı! İşte Banka Banka Konut Faiz Kredi Oranları

Düşük KPSS Puanı, En Az Lise Mezunu Olanlar Dikkat! Memur Alımları Başladı: 50-70 Puanla Memur Olma Fırsatını Kaçırmayın!

SGK girişi 1993, 1998, 2001 ve 2005 yılı olan kadın ve erkeklere erken emeklilik

12 Milyon 200 Bin Emekliye 7.000 TL Ek Ödeme Müjdesi Az Önce Geldi