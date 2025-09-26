Giyimkent Esnafı Bugünkü Kazancını Gazze'ye Bağışlıyor

Yaklaşık 3 bin Giyimkent esnafı, AFAD ve Esenler desteğiyle bugünkü tüm gelirini Gazze halkına bağışlayacak; satışlar 900 metrekarelik outlet çadırından sağlanacak.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 16:01
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 16:01
Giyimkent'te faaliyet gösteren yaklaşık 3 bin esnaf, Esenler Kaymakamlığı, Esenler Belediyesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) iş birliğiyle düzenlenen dayanışma kampanyası kapsamında bugünkü elde edecekleri tüm geliri Gazze halkına bağışlama kararı aldı.

Kampanyanın kapsamı

Kampanya kapsamında, 900 metrekarelik Giyimkent Outlet İndirim Çadırı dahil olmak üzere esnafın bugün elde edeceği tüm satış gelirleri Gazze'ye ulaştırılacak. Kampanya; yerel yönetimlerin, kaymakamlık ve AFAD gibi kurumların desteğiyle yürütülüyor.

Yönetimden açıklama

Giyimkent Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Cevizli, indirim çadırındaki basın gezisinde yaptığı açıklamada, Esenler esnafının dayanışma çağrısını şu sözlerle özetledi: "Yani hem ihracatçı, imalatçı ve toptan satan firmalarımız hem de outlet çadırından elde ettiğimiz bir günlük kazancı, AFAD'ın öncülüğünde Gazze'deki Müslüman kardeşlerimize ulaştıracağız."

Cevizli, Giyimkent'te ağırlıklı olarak yerli firmaların bulunduğunu, yurt dışından alım yapan mümessil firmaların da yer aldığını ve tüm esnafın bu dayanışmayı içtenlikle karşıladığını vurguladı.

İhracat ve hedefler

Cevizli, Giyimkent'teki firmaların dünyanın dört bir yanına ihracat yaptığını belirterek, "İngiltere'den, Amerika'dan tutun, Kırgızistan'a, Afrika'nın en uç noktasına kadar ihracat yapan firmalarımız mevcut. Özellikle Türkiye'nin farklı yerlerinde üretip burada showroomu olan ve satış yapan firmalarımız da var" dedi. Bu yapının bugünkü satış hacmini güçlü kılacağını ifade etti.

Giyimkent'in 365 gün boyunca showroom gibi çalıştığını söyleyen Cevizli, geçen yıl firmaların yıllık ihracatının 750 milyon dolar olduğunu ve gelecek yıllarda 1,5 milyar dolar hedefine ulaşmayı planladıklarını ekledi.

