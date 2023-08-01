Gizli gizli dolar altın biriktirenler dikkat! Yüzyılın rekoru için o tarihi bekleyen kazanır!

Eski Merkez Bankası Baş Ekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara'ya göre, bu temmuz ayında enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte 100 yılın rekoru kırılabilir. Bu durum elinde dolar veya altını olan kişiler için önemli bir uyarı niteliğinde. Tüm ürünlerin zam artışına uğradığı bu dönemde enflasyonun yükselmesi, fiyatların daha da artmasına neden olabilir.

Perşembe günü açıklanacak enflasyon verileri, iç piyasaları ve ekonomiyi etkileyebilecek bir dönüm noktası olabilir. Yatırımcılar ve tüketiciler, bu durumu dikkate alarak hesaplarını buna göre yapmalı ve ekonomik süreçleri yakından takip etmelidir. Bu süreçte dolar ve altın gibi yatırım araçlarının önemi artabilir ve enflasyonun etkilerinden korunmak için doğru yatırım hamleleri yapmak önem kazanabilir.

Temmuz ayına dair enflasyon tahminleri oldukça karamsar bir tablo çiziyor. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) Temmuz ayında yüzde 9,07 artacağını öngörüyorlar. Bu tahminlere göre, bir önceki ay yüzde 38,21 olan yıllık enflasyonun Temmuz ayında yüzde 47,27'ye çıkacağı hesaplanıyor. Ayrıca, aynı ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon tahmini de Temmuz ayında yüzde 42,07'den 61,01'e yükselmiş durumda.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da 2023'ün üçüncü enflasyon raporunu açıklarken, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 22,3'ten yüzde 58'e çıkardı. Bu da Temmuz ayında yaşanan 'kusursuz fırtına'nın Perşembe günü TÜİK tarafından da kaydedileceğinin bir işareti olabilir.

Merkez Bankası eski baş ekonomisti ve Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hakan Kara da yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 56'ya yükseltmişti. Kara, bir takipçisinin "Temmuz enflasyonunun patlayacağını söyleyenler var hocam. Fiyatlar Genel Seviyesini etkileyen zamlar tabii ki var. Siz de bu görüşe katılıyor musunuz hocam" sorusuna ise şu yanıtı vermişti:





Temmuz ayına dair enflasyon tahminleri oldukça karamsar bir tablo çiziyor. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) Temmuz ayında yüzde 9,07 artacağını öngörüyorlar. Bu tahminlere göre, bir önceki ay yüzde 38,21 olan yıllık enflasyonun Temmuz ayında yüzde 47,27'ye çıkacağı hesaplanıyor. Ayrıca, aynı ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon tahmini de Temmuz ayında yüzde 42,07'den 61,01'e yükselmiş durumda.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da 2023'ün üçüncü enflasyon raporunu açıklarken, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 22,3'ten yüzde 58'e çıkardı. Bu da Temmuz ayında yaşanan 'kusursuz fırtına'nın Perşembe günü TÜİK tarafından da kaydedileceğinin bir işareti olabilir.

Merkez Bankası eski baş ekonomisti ve Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hakan Kara da yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 56'ya yükseltmişti.Temmuz ayına dair enflasyon tahminleri oldukça karamsar bir tablo çiziyor. Eski Merkez Bankası Baş Ekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara'nın yaptığı revizyon, enflasyonun ciddiyetini gösteriyor. Bu süreçte akaryakıt zamlarının sıklaşması tahmin edilememişti ve verilerin daha önceki tahminlerin üzerine çıkması, TÜİK'in güvenilirliğini sorgulatabilir.

Ekonomist ve eski gazeteci Doç. Dr. Orhan Karaca, 2. yüksek enflasyon döneminin 77 aydır devam ettiğini belirterek, Temmuz ayı enflasyonunun beklentilerin altında açıklanması durumunda TÜİK'in güvenilirliğinin zarar göreceğini ifade ediyor. Ancak gerçeğe yakın bir enflasyon oranı açıklandığında, rasyonel politikaların uygulanmaya başlayacağına dair artan beklentiler var.

ABD ve Avrupa Merkez Bankaları da enflasyonla mücadelede politika faizlerini artırmış durumda. Uzmanlar, enflasyonun rekor seviyeye ulaşması nedeniyle yatırımcıların hesaplarını buna göre yapmaları gerektiği konusunda uyarıyor. Altın, dolar ve faiz gibi yatırım araçlarında enflasyon hesabına dikkat etmek önemli hale geliyor. Perşembe günü açıklanacak olan temmuz ayı enflasyon verileri, ekonomi ve yatırım politikaları açısından önemli bir belirleyici olacak.

Sonuç olarak, temmuz ayına dair enflasyon verilerinin açıklanması büyük bir öneme sahiptir. Eski Merkez Bankası Baş Ekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara'nın yaptığı uyarı, enflasyonun yüksek seviyelere çıkabileceği ihtimalini akıllara getirmektedir. Ürünlerin zam artışlarına tabi olduğu bir dönemde, ekonomi yönetiminin ve yatırımcıların alacağı önlemler ve politikalar, enflasyonun kontrol altında tutulması ve ekonomik istikrarın sağlanması açısından büyük bir önem taşımaktadır. Geleceğe yönelik politika kararlarının, enflasyon verileri doğrultusunda belirleneceği düşünüldüğünde, ekonomi aktörlerinin bu verileri yakından takip ederek, doğru yatırım ve mali planlamaları yapmaları gerekmektedir. Ancak, uzmanların uyarıları ve ekonomi yönetiminin alacağı önlemlerle enflasyonun kontrol altına alınması, ekonominin istikrarlı bir şekilde ilerlemesi açısından önemli bir adım olacaktır.