Global Liderler Zirvesi 2023: Yapay Zeka ve Sürdürülebilir Gelecek

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, zirvede Türkiye'nin bu yıl 264 milyar dolarlık ihracat hedefini gerçekleştireceğine inandığını ifade etti. Gültepe, "Yalnızca üretimle değil, çevreye duyarlı ve yenilikçi ürünlerle de başarımızı taçlandırmalıyız." dedi.

Zirvenin Temaları ve Katılımcıları

Global Liderler Zirvesi (Global Leader Summit), bu yıl "Yapay Zeka ve Sürdürülebilir Gelecek" ana temasıyla ilk kez düzenleniyor. İş dünyasından 100 konuşmacı, 75 oturumda bir araya gelecek.

Mustafa Gültepe'nin Vurguları

Gültepe, zirvenin açılışında, "Bugün teknolojik dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınma, iş dünyasının en güncel konuları arasında yer alıyor. Yapay zeka, şirketlere yeni iş modelleri yaratma fırsatı sunuyor," şeklinde konuştu.

İhracat Hedefleri ve Sürdürülebilirlik

Türkiye'nin 2013’te 161,5 milyar dolar ihracat yaptığını hatırlatan Gültepe, 2023'te ise bu rakamın 255,6 milyar dolara ulaşacağını kaydetti. Gültepe, firmaların rekabetçi olmaları için sürdürülebilirlik çözümlerine odaklanmaları gerektiğini dile getirdi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanından Açıklamalar

DEİK Başkanı Nail Olpak, zirvede yaptığı konuşmada, "Sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm, yeni bir ekonomik modelin kapılarını aralıyor. Bizler yeni iş modelleri geliştirmeliyiz," ifadelerini kullandı.

İstanbul'un M.I.C.E. Destinasyonu Olarak Önemi

KREA M.I.C.E. CEO'su Seda Mızraklı Ferik, İstanbul'un toplantı sektöründe önemli bir destinasyon haline geldiğini vurguladı. Bu sene zirvenin teması sürdürülebilir geleceğin yanı sıra yapay zeka olarak belirlendi.

Teknolojinin Rolü

TribeWanted Kurucusu Ben Keene, teknoloji sayesinde insanların hayatlarını dönüştürdüğünü belirterek, bilgiye kolay ulaşmanın önemine değindi. "Daha sürdürülebilir hayatları inşa etmek için insanların ihtiyaç duyduğu şey, erişimi kolay kaynaklardır," dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, İstanbul'da bir otelde düzenlenen "Global Leader Summit-Küresel Liderler Zirvesi"ne katılarak konuşma yaptı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, İstanbul'da bir otelde düzenlenen "Global Leader Summit-Küresel Liderler Zirvesi"ne katılarak konuşma yaptı.