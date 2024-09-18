DOLAR
34,1 -0,1%
EURO
37,97 -0,04%
ALTIN
2.826,48 -0,42%
BITCOIN
2.042.422,17 0,33%

Global Liderler Zirvesi 2023: Yapay Zeka ve Sürdürülebilir Gelecek

Global Liderler Zirvesi'nde Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, ihracat hedeflerini açıkladı ve sürdürülebilirlik vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 13:30
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 13:35
Global Liderler Zirvesi 2023: Yapay Zeka ve Sürdürülebilir Gelecek

Global Liderler Zirvesi 2023: Yapay Zeka ve Sürdürülebilir Gelecek

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, zirvede Türkiye'nin bu yıl 264 milyar dolarlık ihracat hedefini gerçekleştireceğine inandığını ifade etti. Gültepe, "Yalnızca üretimle değil, çevreye duyarlı ve yenilikçi ürünlerle de başarımızı taçlandırmalıyız." dedi.

Zirvenin Temaları ve Katılımcıları

Global Liderler Zirvesi (Global Leader Summit), bu yıl "Yapay Zeka ve Sürdürülebilir Gelecek" ana temasıyla ilk kez düzenleniyor. İş dünyasından 100 konuşmacı, 75 oturumda bir araya gelecek.

Mustafa Gültepe'nin Vurguları

Gültepe, zirvenin açılışında, "Bugün teknolojik dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınma, iş dünyasının en güncel konuları arasında yer alıyor. Yapay zeka, şirketlere yeni iş modelleri yaratma fırsatı sunuyor," şeklinde konuştu.

İhracat Hedefleri ve Sürdürülebilirlik

Türkiye'nin 2013’te 161,5 milyar dolar ihracat yaptığını hatırlatan Gültepe, 2023'te ise bu rakamın 255,6 milyar dolara ulaşacağını kaydetti. Gültepe, firmaların rekabetçi olmaları için sürdürülebilirlik çözümlerine odaklanmaları gerektiğini dile getirdi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanından Açıklamalar

DEİK Başkanı Nail Olpak, zirvede yaptığı konuşmada, "Sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm, yeni bir ekonomik modelin kapılarını aralıyor. Bizler yeni iş modelleri geliştirmeliyiz," ifadelerini kullandı.

İstanbul'un M.I.C.E. Destinasyonu Olarak Önemi

KREA M.I.C.E. CEO'su Seda Mızraklı Ferik, İstanbul'un toplantı sektöründe önemli bir destinasyon haline geldiğini vurguladı. Bu sene zirvenin teması sürdürülebilir geleceğin yanı sıra yapay zeka olarak belirlendi.

Teknolojinin Rolü

TribeWanted Kurucusu Ben Keene, teknoloji sayesinde insanların hayatlarını dönüştürdüğünü belirterek, bilgiye kolay ulaşmanın önemine değindi. "Daha sürdürülebilir hayatları inşa etmek için insanların ihtiyaç duyduğu şey, erişimi kolay kaynaklardır," dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, İstanbul'da bir otelde düzenlenen...

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, İstanbul'da bir otelde düzenlenen "Global Leader Summit-Küresel Liderler Zirvesi"ne katılarak konuşma yaptı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, İstanbul'da bir otelde düzenlenen...

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, İstanbul'da bir otelde düzenlenen "Global Leader Summit-Küresel Liderler Zirvesi"ne katılarak konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Gram Altın Fiyatında 3500 TL için tarih verildi

Akbank'tan ağızları açık bırakacak promosyon! 60.250 TL ödeme onaylandı

SGK'dan Erken Emeklilik Fırsatı! 2008 Sonrası Girişliler İçin Az Primle Emeklilik Şansı

Migros’tan Kırmızı Et Fiyatlarına Büyük İndirim! Dana Kıyma, Antrikot ve Daha Fazlası Ekonomik Fiyatlarla Raflarda

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ticaret Bakanlığı'ndan İsrail ile Ticaretle İlgili Açıklama
2
Doğal Gaz Fiyatları ve Piyasa Verileri
3
Global Liderler Zirvesi 2023: Yapay Zeka ve Sürdürülebilir Gelecek
4
Gün Ortasında Piyasa Durumu: Dolar ve BIST 100 Endeksi Analizi
5
TOGG'a bütçesi yetmeyene yarı fiyatına yerli otomobil! Üstelik elektrikli
6
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Küresel İklim Değişikliği ve Yapay Zeka Çağını Ele Aldı
7
TCMB'nin TL Depo Alım İhalesine 8 Milyar Liralık Teklif

A101’den Ayçiçek Yağında Büyük İndirim! 5 Litre Sırma Ayçiçek Yağında Dev Kampanya

1 KG çay 89 TL, bulaşık deterjanı 40 TL! O markete indirimin dibi geldi, herkes sıyırıyor

Gram Altın Fiyatında 3500 TL için tarih verildi

'Asgari ücret arşa çıkacak' İşte O isimden net açıklama

Emeklilere PTT'den 100.000 TL ek ödeme çıktı! İşte ödenecek tarihler

18 yaş şartını tamamlayana çalışmadan emeklilik hakkı doğdu! Bakın nasıl işliyor

Akbank'tan ağızları açık bırakacak promosyon! 60.250 TL ödeme onaylandı

19 Eylül öncesinde giden alacak! 42 bin 863 TL kazanç kapısı aralandı!

Migros’tan Kırmızı Et Fiyatlarına Büyük İndirim! Dana Kıyma, Antrikot ve Daha Fazlası Ekonomik Fiyatlarla Raflarda

SGK'dan Erken Emeklilik Fırsatı! 2008 Sonrası Girişliler İçin Az Primle Emeklilik Şansı

Ehliyet Yenilememe Cezası Ne Kadar? Son Tarih Yaklaşıyor, Cezalar Artıyor!

ŞOK 18-24 Eylül 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Elektrik Süpürgesinden Valiz Çeşitlerine İndirimli Ürünler