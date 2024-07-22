GÖKBEY Helikopteri İngiltere'deki İlk Uçuş Gösterisini Başarıyla Gerçekleştirdi

GÖKBEY'in Uluslararası Sahnedeki Başarılı İlk Uçuşu

Türkiye'nin ilk özgün helikopteri GÖKBEY, İngiltere'de gerçekleştirilen Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı'nda, Test Pilotu Arif Ateş önderliğinde uluslararası alandaki ilk uçuş gösterisini başarıyla tamamladı. Ateş, bu deneyimin oldukça olumlu geri dönüşler aldığını belirtti.

Farnborough Fuarı'ndaki İlk Yurt Dışı Gösterisi

Arif Ateş, GÖKBEY’in uçuş özelliklerinin, performansının ve manevra kabiliyetlerinin sergilendiği gösterinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. GÖKBEY ile ilgili araştırmaların uzun bir süredir devam ettiğini vurgulayan Ateş, bu tür uluslararası tanıtımlarla helikopterin teslimatı öncesinde önemli bir fırsat yakaladıklarını ifade etti.

Rekabetçi Özellikler ve Test Uçuşları

Ateş, helikopterin sivil ve askeri amaçlarla üretildiği ve sertifikalandırılma sürecinin devam ettiğini belirterek, toplamda dört prototiple 1000 saatten fazla test uçuşu gerçekleştirdiklerini açıkladı. Ayrıca, GÖKBEY'in 20 bin fite kadar uçuş kabiliyeti ve 750 kilometreye kadar menzil sunabilme özelliğinin onu rakipleriyle kıyaslandığında rekabetçi bir ürün haline getirdiğini söyledi.

Yeni Teknolojiler ve Yerli Motor

Türkiye'nin yerli ve milli helikopter motoru TS1400 hakkında da bilgi veren Ateş, geçtiğimiz yıl motorun prototipinin helikoptere entegre edilerek uçuş gerçekleştirdiğini hatırlattı. Bu motorla ilgili mevcut testlere devam edilmekte olduğunu ve gelecekte teslimatların bu yerli motorla gerçekleştirileceğini umduğunu sözlerine ekledi.

GÖKBEY, arama kurtarma, ambulans hizmetleri, petrol arama operasyonları gibi çeşitli alanlarda hizmet verecek şekilde tasarlanmıştır. Uçuş güvenliği açısından son teknoloji ile donatılan helikopter, gelecekteki projelerde de kendine yer bulmayı hedefliyor.

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk özgün helikopteri GÖKBEY’in Test Pilotu Arif Ateş, havacılık, savunma ve uzay sanayisinin dünyadaki en prestijli etkinliklerinden Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı'nın ilk gününde, GÖKBEY'in ilk yurt dışı uçuş gösterisini gerçekleştirmesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk özgün helikopteri GÖKBEY’in Test Pilotu Arif Ateş, havacılık, savunma ve uzay sanayisinin dünyadaki en prestijli etkinliklerinden Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı'nın ilk gününde, GÖKBEY'in ilk yurt dışı uçuş gösterisini gerçekleştirmesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk özgün helikopteri GÖKBEY’in Test Pilotu Arif Ateş, havacılık, savunma ve uzay sanayisinin dünyadaki en prestijli etkinliklerinden Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı'nın ilk gününde, GÖKBEY'in ilk yurt dışı uçuş gösterisini gerçekleştirmesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk özgün helikopteri GÖKBEY’in Test Pilotu Arif Ateş, havacılık, savunma ve uzay sanayisinin dünyadaki en prestijli etkinliklerinden Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı'nın ilk gününde, GÖKBEY'in ilk yurt dışı uçuş gösterisini gerçekleştirmesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk özgün helikopteri GÖKBEY’in Test Pilotu Arif Ateş, havacılık, savunma ve uzay sanayisinin dünyadaki en prestijli etkinliklerinden Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı'nın ilk gününde, GÖKBEY'in ilk yurt dışı uçuş gösterisini gerçekleştirmesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk özgün helikopteri GÖKBEY’in Test Pilotu Arif Ateş, havacılık, savunma ve uzay sanayisinin dünyadaki en prestijli etkinliklerinden Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı'nın ilk gününde, GÖKBEY'in ilk yurt dışı uçuş gösterisini gerçekleştirmesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.