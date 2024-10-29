GÖKBEY Helikopteri Jandarma Genel Komutanlığı'na Teslim Edildi

GÖKBEY Helikopteri Jandarma Genel Komutanlığına Teslim Edildi

Türkiye’nin ilk yerli ve milli tasarımı olan GÖKBEY helikopteri, Jandarma Genel Komutanlığı'nın envanterine dahil oldu. Teslimat töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) Merkez Yerleşkesi'nde yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Görgün'ün Açıklamaları

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, törende yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin 101. yıl dönümünde tarihin önemli bir anısına vurgu yaparak, bağımsızlık mücadelesinin simgesi olan bu günü onurlandırdıklarını belirtti. Ayrıca, GÖKBEY helikopterinin güvenlik güçlerine modern bir güç katacağını ve Türkiye'nin savunma sanayisinde tam bağımsızlık hedefinin bir göstergesi olduğunu ifade etti.“Bugünkü teslimat sadece bir helikopter değildir, bizim savunma sanayimizdeki kendine yeterlilik arayışımızın en büyük adımlarından birisidir.”

TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu'ndan Mesajlar

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle mutluluğunun gölgeli olduğunu çünkü kısa bir süre önce TUSAŞ’a yönelik bir terör saldırısı gerçekleştiğini dile getirdi. Demiroğlu, bu tür olayların Türk savunma sanayisinin önemini gözler önüne serdiğini belirtti ve üretim hedeflerini yükselterek, GÖKBEY helikopterlerinin ihraç edilmesi üzerine çalışmaların hızlandırılacağını açıkladı.

Yerli ve Milli Projeler

GÖKBEY helikopterinin, Türk mühendisleri tarafından tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirildiği ve toplamda 1500 saatten fazla test uçuşu gerçekleştirdiği belirtilirken, farklı görev türleri için tasarlandığı da vurgulandı. Jandarma Genel Komutanlığına teslim edilen 3 helikopterin ardından, 20 GÖKBEY helikopterinin Emniyet Genel Müdürlüğü ve kuvvet komutanlıklarına teslim edilmesi plana dahil edildi.

Tören ve Önemli Konuklar

Törene TBMM Başkanı, Bakanlar ve Jandarma Genel Komutanı gibi önemli isimler katıldı. Ayrıca, terör saldırısında hayatını kaybeden TUSAŞ çalışanlarının fotoğrafları tören alanına asıldı ve bir çalışanın “Daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz.” ifadesi de vurgulandı.