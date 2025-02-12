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Gökdoğan Füzesi Hedefi Tam İsiabetle Vurdu

Gökdoğan füzesi ilk atış testinde hedefi vurmayı başardı, Türkiye’nin milli savunma teknolojisinde önemli bir adım daha atıldı.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 12:05
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 12:05
Gökdoğan Füzesi Hedefi Tam İsiabetle Vurdu

Gökdoğan Füzesi Hedefi Tam İsiabetle Vurdu

Türkiye'nin ilk yerli ve milli havadan havaya görüş ötesi füzesi Gökdoğan, gerçekleştirdiği atış testinde hedef uçağı tam isabetle vurdu. Bu önemli gelişmeyi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerle duyurdu.

Bakan Kacır, yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin ilk yerli ve milli havadan havaya görüş ötesi füzesi Gökdoğan, atış testinde hedef uçağı tam isabet vurdu. Kritik teknolojilerde tam bağımsız Türkiye için Milli Teknoloji Hamlesi," ifadelerine yer verdi.

Stratejik Bir Adım

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Gökdoğan füzesi ile ilgili olarak, havadan havaya füze yeteneğinin hava hakimiyeti ve caydırıcılığın en önemli unsurlarından biri olduğuna dikkat çekti. Görgün, "Gökdoğan, bu alandaki yerli ve milli gücümüzü perçinleyen stratejik bir adım. Bu başarıda emeği geçen, başta TÜBİTAK SAGE olmak üzere tüm kurumlarımızı, mühendislerimizi ve sanayimizi tebrik ediyorum. Güçlü AR-GE, güçlü işbirliği, güçlü Türkiye," şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

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