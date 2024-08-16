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GÖKSUR: Mavi Vatanın Yeni Hava Savunma Sistemi

ASELSAN'ın GÖKSUR sistemi, mavi vatanı tehditlere karşı korumak için geliştiriliyor.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 15:53
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 15:57
GÖKSUR: Mavi Vatanın Yeni Hava Savunma Sistemi

GÖKSUR, Mavi Vatanın Koruyucusu Olacak

ASELSAN tarafından geliştirilen Yakın Hava Savunma Füze Sistemi GÖKSUR, Türkiye'nin mavi vatanını korumada önemli bir rol üstlenecek. Bu sistem, gemisavar füzeleri, insansız hava araçları, savaş uçakları ve diğer tehditlere karşı savunma görevini yerine getirecek.

Denizlerde Tehditlere Karşı Kritik Bir Unsur

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde yürütülen Türkiye'nin katmanlı hava savunma sistemi "Çelik Kubbe"nin en önemli bileşenlerinden biri olan GÖKSUR, ASELSAN ve TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) iş birliğiyle geliştirilmektedir.

Öne Çıkan Özellikler

GÖKSUR, 360 derece tehdit imha yeteneği ile dikkat çekiyor. Yeni nesil IIR arayıcı başlıklı güdümlü mermi ve çoklu hedef önleme kabiliyeti, sistemin en belirgin özellikleri arasında yer alıyor. Ayrıca, müstakil olarak ya da farklı platformlara entegre bir şekilde kullanılabiliyor.

Test Süreci ve Gelecek Hedefleri

GÖKSUR, TÜBİTAK SAGE tarafından deniz platformlarının ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen GÖKSUR IIR füzesini kullanmaktadır. Rüzgar tüneli testlerini başarıyla tamamlayan sistemin, ilerleyen süreçte atışlı test kampanyaları ile kalifikasyon süreci tamamlanacak ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın hizmetine sunulması beklenmektedir. Sonuç

İleri teknoloji ve modüler tasarım yaklaşımlarıyla geliştirilen GÖKSUR, donanmanın savunma kabiliyetlerini artırarak mavi vatanı dış tehditlere karşı sağlam bir şekilde koruma hedefindedir.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde yürütülen Türkiye'nin katmanlı hava...

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde yürütülen Türkiye'nin katmanlı hava savunma sistemi "Çelik Kubbe"nin denizlerdeki en önemli unsurlarından ASELSAN'ın Yakın Hava Savunma Füze Sistemi GÖKSUR, mavi vatanın tehditlere karşı korunmasında kritik rol üstlenecek. Şirketin TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) ile hava ve füze savunma alanında sahip olduğu bilgi birikimine ve ileri teknolojilerine yakın dönemde eklenecek GÖKSUR üzerine çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

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