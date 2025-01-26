GÖKTÜRK-Y Projesi'nin İncelemesi: Yeni Uzay Gözlem Uydu Sistemi Geliyor

GÖKTÜRK-Y Projesi Yerinde İncelendi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tesislerinde gerçekleştirilen GÖKTÜRK Yenileme Keşif Gözetleme Uydu Sistemi Geliştirme (GÖKTÜRK-Y) Projesi'nin güncel durumunu yerinde inceledi.

Yeni Teknolojiler ve Gelişmeler

Görgün, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye'nin milli uzay çalışmaları ve savunma sanayisine verilmekte olan mühendislik desteğinin önemi üzerinde durdu. GÖKTÜRK-Y Projesi ile kazanılacak yüksek çözünürlüklü görüntüleme kabiliyetinin, GÖKTÜRK-1 uydusunun görev ömrü sona erdiğinde de sürdürüleceğine dikkat çekti.

Proje kapsamında, uydu, sabit ve taşınabilir yer istasyonları geliştirilecek. Ayrıca, fırlatma ve yörünge öncesi operasyonlar ile entegre lojistik destek faaliyetleri de sağlanacak. Çok yüksek çözünürlüklü elektro-optik kamera dahil uydu alt sistemlerinin milli imkanlarla geliştirildiği belirtildi.

Görgün, "Uzaydaki yeni gözümüz olacak bu büyük projede emeği geçen tüm mühendislerimizi tebrik ediyorum," sözleriyle projeye destek veren ekipleri onurlandırdı.